Dernières nouvelles et rumeurs de la NBA

Donovan Mitchell est l’un des joueurs de l’Utah à avoir obtenu le Coronavirus | Alex Goodlett / .

Rapport avec @malika_andrews: les équipes de la NBA opérant des franchises de la Ligue G s’attendent à ce que le reste de la saison des ligues mineures soit bientôt annulé, ont déclaré des sources à ESPN. La saison régulière se déroule fin mars, les éliminatoires se poursuivent en avril. Les joueurs ont été informés qu’ils seront payés jusqu’à la fin du calendrier.

“Je ne pense pas qu’il devrait être blâmé ou critiqué autant qu’il l’est.”

Les Lakers SG Danny Green discutent de Rudy Gobert et COVID-19 dans la NBA en exclusivité FaceTime avec @TaylorRooks pic.twitter.com/Wgl4Ib2dER

Le retour d’été de Kevin Durant “ n’est pas très réaliste ”, déclare le partenaire Biz https://t.co/WITWsghqv4

EXCLUSIF: “Je pense que la partie la plus effrayante de ce virus est que vous pouvez sembler bien.” La star de @NBA @spidadmitchell se prononce pour la première fois depuis l’isolement depuis qu’elle a reçu un diagnostic de COVID-19, bien qu’elle soit «asymptomatique». https://t.co/i9rZzYvW4s pic.twitter.com/wZJBteQjtV

La recommandation du CDC de ne pas organiser d’événements de plus de 50 personnes au cours des deux prochains mois intervient alors qu’un certain nombre de propriétaires et de dirigeants de la NBA croient de plus en plus qu’un meilleur scénario est un retour au jeu de la mi-fin à la fin juin – sans fans. Le dépistage de la ligue pour une arène possible se déroule jusqu’en août.

@MayoClinic a commencé à lancer un test pour détecter le virus qui cause COVID-19. J’espère que nous pourrons combattre ce virus plus rapidement et plus efficacement en augmentant les capacités et la disponibilité des tests et la réponse globale COVID-19 de Mayo Clinic. pic.twitter.com/af9vcO711p

