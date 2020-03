Dernières nouvelles et rumeurs de MLB | Les Yankees ont le diagnostic de juge, Trout, Eugenio Suárez et plus

Après des semaines d’incertitude, les Yankees de New York savent enfin de quoi souffre Aaron Judge. Et c’est une fracture de la première côte qui, si elle n’est pas améliorée, pourrait la faire passer en salle d’opération. “Je me sens frustré, surtout parce qu’il s’agit d’une blessure survenue à la fin de l’année dernière et qui n’a pas encore guéri”, a déclaré le juge. “Au moins maintenant, nous avons une réponse. Je suis en colère. Je veux être là avec mon équipe.” Le juge devra être hors service pendant deux semaines. Aaron Judge …