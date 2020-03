Ce lundi, on a appris que les Yankees de New York n’étaient pas aussi calmes qu’ils le pensaient. Avec des blessures affectant sa rotation d’ouverture dès le début, l’équipe a contacté les Mets de New York pour demander le lanceur gaucher Steven Matz. Cela est assuré par un rapport du New York Post. Cependant, il y a des doutes quant à savoir jusqu’où iront les pourparlers à cette hauteur du calendrier. Matz, 28 ans, est en compétition avec Michael Wacha pour la dernière place de la rotation …