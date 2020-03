Dernières nouvelles et rumeurs de MLB | Les Yankees vont attendre Aaron Judge, Chris Sale, Andrew Miller et plus

La première semaine de mars a atteint la moitié du parcours et les équipes de la MLB travaillent toujours pour amener la meilleure équipe possible à la journée d’ouverture. Sur cette question, dans les Yankees de New York, la santé du juge Aaron est préoccupante et la possibilité qu’il soit dans la liste de 26 joueurs d’ici le 26 mars. Le manager Aaron Boone a déclaré que vous ne pouvez pas exclure le cogneur une fois jusqu’à ce que vous sachiez vraiment quel est votre problème physique dans la bonne zone du …