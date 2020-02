Derrick Henry réagit aux titans signant Tom Brady

Derrick Henry a réagi à la signature potentielle des Titans par Tom Brady la semaine dernière.

Le porteur de ballon du Pro Bowl pense que son équipe peut gagner avec Ryan Tannehill en tant que quart-arrière de la franchise. Il ne croit pas qu’une sorte de mise à niveau, quelle que soit la taille du nom, soit nécessaire.

Brady devrait devenir un joueur autonome sans restriction en mars. Cela signifie qu’il peut signer avec n’importe quelle équipe de son choix.

De toute évidence, il y a une chance qu’il revienne aux Patriots. Cependant, au cours des derniers mois, le bavardage concernant son départ pour des pâturages plus verts est devenu de plus en plus fort.

À ce jour, Brady a été lié aux Los Angeles Chargers, aux Las Vegas Raiders, aux Miami Dolphins, aux Indianapolis Colts et, bien sûr, au Tennessee.

Alors qu’il apparaissait sur son coéquipier Taylor Lewan et l’ancien coéquipier Will Compton’s Bussin ’avec le podcast Boys, Henry a noté que bien qu’il ait beaucoup de respect pour Brady, Tannehill est le quart-arrière avec lequel il choisit de rouler.

“Il [Brady] peut encore jouer », a-t-il dit.

“De toute évidence, l’âge n’a pas d’importance pour lui, il joue toujours à un niveau élevé, mais ma question serait: pourquoi Ryan n’est-il pas assez bon, vous savez?

«Parlant pour tout le monde de l’infraction, nous nous sommes nourris de lui. Ryan Tannehill est notre quart-arrière et est allé au championnat de l’AFC, pourquoi ne voudrions-nous pas que Ryan revienne? »

La saison dernière, Henry et Tannehill ont mené les Titans à renverser les victoires contre les Patriots et les Ravens de Baltimore en séries éliminatoires.

Leur histoire de Cendrillon a finalement pris fin lors du match de championnat de l’AFC contre Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City.

La saison dernière, Tannehill a amassé 2 742 verges et 22 points en 12 sorties, dont 10 départs. Il a également complété 70% de ses passes, montrant qu’il peut être extrêmement efficace lorsque la situation l’exige.

Alors que Brady est un futur Temple de la renommée et un champion du Super Bowl à six reprises, il est juste de se demander s’il vaut vraiment la peine d’altérer la chimie de l’équipe à ce stade du jeu.

Tannehill a 31 ans. Il a encore un avenir assez long devant lui dans la NFL. Brady a 42 ans. Il lui reste quelques années dans la ligue – max.

Si Tannehill est vraiment aussi aimée et respectée dans les vestiaires du Tennessee que Henry le suggère, est-ce que deux saisons de Brady valent vraiment la peine de sacrifier un quart-arrière beaucoup plus jeune?

Il sera intéressant de voir ce qui se passera en mars lorsque l’agence libre commencera officiellement.

Une fois que Brady décidera où il veut aller, que ce soit la Nouvelle-Angleterre, le Tennessee ou ailleurs – beaucoup d’autres dominos commenceront à tomber à partir de ce moment.

En relation: NFL Exec dit que Joe Burrow n’a aucun effet de levier sur les Bengals