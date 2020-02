Derrick Lewis l’une des 5 raisons de regarder Jones contre Reyes

L’UFC est de retour avec son seul et unique PPV ce mois-ci et c’est un bon, alors que le légendaire Jon Jones retourne dans l’Octogone pour défendre sa ceinture légère et lourde contre Dominick Reyes à Houston.

Nous pouvons également voir Valentina Shevchenko défendre sa ceinture de poids mouche contre Katlyn Chookagian dans le co-événement principal.

Et, à ne pas perdre avec ces deux combats pour le titre, c’est le fait que nous obtenons également le retour de Derrick “The Black Beast” Lewis, qui combattra dans sa ville natale et apportera probablement un peu plus de plaisir à cet événement.

Décrivons donc quelques raisons pour lesquelles cela devrait être amusant à regarder samedi soir.

1. Jon Jones revient.

Bones Jones est l’un des meilleurs à avoir jamais fait ça, alors quand il se rendra à l’Octogone, vous devriez regarder. La dernière fois que nous l’avons vu, il disputait cinq tours contre Thiago Santos en juillet dernier, dans un combat physiquement exigeant pour les deux combattants. Maintenant, il fait face à Reyes, qui a eu besoin d’un peu plus de 90 secondes pour éliminer Chris Weidman (qui choisit Reyes pour gagner celui-ci). Jones a pris la distance lors de ses deux derniers combats, mais il a dominé les deux. Il devrait être testé dans celui-ci mais je m’attends à ce qu’il passe le test.

2. Qui Jon Jones appellera-t-il s’il gagne?

Je ne sais pas si Jones appellera quelqu’un s’il bat Reyes, car il est le champion et les gens font la queue pour le combattre. Mais comment serait-il amusant s’il amenait Stipe Miocic pour une bataille contre les poids lourds? Et si il appelait le champion poids welter Israel Adesanya? Que diriez-vous d’une trilogie avec Daniel Cormier? Encore une fois, Jones ne dira probablement aucun nom, mais n’importe lequel de ces trois serait amusant.

3. Valentina Shevchenko est la télévision incontournable.

«Bullet» est une combattante dangereuse qui peut mettre fin aux choses à tout moment, comme Jessica Eye l’a appris en juin dernier lorsqu’elle a été assommée par un coup de pied vicieux. Shevchenko est l’un des meilleurs combattants de l’UFC et ne plaisante pas. Attendez-vous à ce qu’elle obtienne une autre grande victoire et peut-être que cela viendra avec un point culminant comme celui-ci:

4. Derrick Lewis est le meilleur.

“The Black Beast” est amusant car vous savez quoi regarder combattre et il est encore plus divertissant au micro après une victoire. Espérons que nous aurons un autre moment classique de sa part après avoir affronté Ilir Latifi, car vous savez que Lewis aura quelque chose de génial à dire devant sa foule.

5. Malheureusement, nous ne pourrons pas revoir Joe Rogan et Stephen A. Smith ensemble.

Du moins pas après ces combats. Rogan et Stephen A. ont échangé quelques tirs après leur apparition lors de la panne de l’UFC 246 sur ESPN il y a quelques semaines. Stephen A. a dit des choses stupides à propos de Cowboy Cerrone, Rogan l’a appelé et Stephen A. a riposté avec sa propre réponse vidéo qui a évité le sujet de pourquoi Rogan était à juste titre en colère contre lui. Dominick Cruz est de passage cette semaine avec Jon Anik, alors que Rogan met fin à cet événement. Dang.

