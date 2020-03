Des athlètes de la NCAA «au cœur brisé» réagissent à une fin de carrière soudaine

La NCAA n’a eu d’autre choix que d’annuler les tournois March Madness hommes et femmes, parmi tous les autres championnats de sports d’hiver et de printemps, en raison de l’épidémie de coronavirus. C’était la chose la plus sûre à faire pour protéger les athlètes et les membres de l’équipe, leurs fans et tous ceux avec qui ils pourraient entrer en contact.

En plus de l’annonce de la NCAA jeudi après-midi, plusieurs autres organisations sportives ont reporté leurs saisons ou annulé des événements – dont la NBA, la LNH, la MLB, la MLS et le tennis professionnel – dans le but de limiter la propagation de COVID-19, le nouveau très contagieux souche de coronavirus.

Parmi les nombreuses ramifications des sports universitaires qui s’arrêtent jeudi après-midi avec l’annonce de la NCAA, les seniors – et les athlètes qui prévoyaient de devenir pro après cette saison – réalisent soudainement que leur carrière universitaire est terminée. Et même si leurs fans et eux-mêmes peuvent reconnaître que c’était la bonne décision à prendre à la suite d’une crise sanitaire mondiale, cela reste néanmoins dévastateur pour eux.

La NCAA pourrait cependant accorder des dérogations permettant aux athlètes concernés de revenir pour une autre saison s’ils le souhaitaient, mais cela entraînerait également une variété de complications.

Plusieurs athlètes universitaires ont profité des médias sociaux pour partager leurs réactions à la fin brutale de la saison et probablement leurs carrières universitaires.

