Des clés de baseball avertissent les tirs croisés à Cuba

Par Jhonah Díaz González, envoyé spécial

Camagüey, Cuba, 11 janvier (Prensa Latina) Dans le but d’élucider le résultat final de la série nationale de baseball, il y a plusieurs arguments à tirer aujourd’hui pour habiller Nostradamus et désigner un champion entre Matanzas et Camaguey.

Dans le stade Cándido González de cette ville, à partir de 13h00 heure locale, les crocodiles Matanzas et les taureaux camaguéens avertissent d’un passage à niveau, dans lequel les détails feront pencher la balance et le facteur de motivation aura sa part de visibilité, sans atteindre Soyez extrêmement décisif.

Chaque alignement a des éléments forts et la réalité suggère que la puissance offensive repose sur la rive de Matanzas, dernier lieu de la campagne précédente, tandis que la profondeur du tangage a sa place dans le “ club house ” de Camagüey, qui revient à cette étape 29 des années plus tard.

C’est une vérité de Perogrullo que la chose la plus difficile dans ce sport est de relier la ronde et avant les lanceurs vertueux les bois sont incinérés, des déclarations qui, à froid, suggèrent du favoritisme aux Bulls locaux du manager Miguel Borroto.

Les serpentineros Lázaro Blanco, Yariel Rodríguez, Yosimar Cousín et Frank Luis Medina, a priori ouvreurs de Borroto dans la dernière ligne droite, forment un quatuor d’une belle mélodie et celui du qualitatif est au-dessus du frappeur moyen rival.

L’organisme de gestion des hôtes a de l’expérience (Blanco et Medina) et de la jeunesse (Rodríguez et Cousín) dans sa rotation d’initiateurs, avec lesquels il forme un mélange attractif en termes de vitesse, d’angles de départ des expéditions, de répertoire et de modes de Affrontez les moments.

Les susmentionnés créent un noyau si solide que trois d’entre eux (Blanco, Rodríguez et Cousin) étaient des hommes de poids lors des débuts de Borroto en tant que directeur de l’équipe de Cuba lors de la deuxième édition du tournoi Premier 12.

À tout cela, ajoutez la présence de Frank Madan, Yadián Martínez et Isbel Hernández, releveurs avec assez de pouvoir pour faire le travail dans les troisième et dernier tiers des partis.

Au niveau de l’établi (quand il y a du tangage, l’offensive diminue), les bras précités des Camagueians devraient suffire à lever leur premier trophée avec ce nom – ils ont gagné en tant que Cattlemen, en 1976 – mais l’inverse “ line up ” se dissipe les espoirs et les appels à la réflexion des autres.

Aujourd’hui, à Cuba, utilisez un alignement avec César Prieto (2B), Yurisbel Gracial (3B), joueur le plus utile de la série finale de baseball du Japon, en 2019, Erisbel Arruebarrena (SS), Jefferson Delgado (BD) et Ariel Martínez (R) impose le respect et est synonyme de puissance dans le ‘home plate’

L’ordre, en plus, présente un juste équilibre entre vitesse et puissance, grâce à Prieto, l’une des sensations du tournoi, Raico Santos (RF) et Eduardo Blanco (CF), dans le premier cas, tandis que dans le second se distinguent Gracial, considéré un joueur avec cinq outils, Arruebarrena et Javier Camero (LF).

La troupe de mentor Armando Ferrer ne montre pas de fissures évidentes dans son ordre offensif et ses membres ont laissé les meilleurs numéros défensifs du pays dans les deux tours de qualification, aspect dans lequel Camagüey ne brille pas, bien qu’il ait amélioré cet aspect dans la dernière sélection de renforts, avec le défenseur central Yoelquis Guibert et le joueur de deuxième but Santiago Torres.

De plus, le tangage des crocodiles est à la hauteur de la situation et les droitiers Freddy Asiel Álvarez, Yosvani Torres et Jonder Martínez, ainsi que les gauchers gauchers Yoanni Yera et Yamichel Pérez, constituent un corps de lance-flammes expérimenté dans ce type de segments Définitoires

Après ces touches, la scène est prête à prédire, une tâche très difficile dans n’importe quelle discipline sportive et bien plus encore s’il s’agit de baseball, étant donné les nombreuses variantes existantes puisque la voix toujours attendue de “ jouer au ballon ” est entendue.

mv / jdg

