Des combats confirmés dont l’ancien champion des poids lourds battu par Anthony Joshua

Le undercard Deontay Wilder vs Tyson Fury II a maintenant été officiellement annoncé avant le match revanche majeur du 22 février.

L’ancien champion du monde des poids lourds Charles Martin, détrôné par Anthony Joshua en 2016, affrontera Gerald Washington dans le co-événement principal.

Esther Lin / SHOWTIME

Tyson Fury affrontera à nouveau Deontay Wilder le 22 février

SUPERSTAR

Prochain combat d’Anthony Joshua: nouvelles imminentes sur la défense du titre – qui et quand?

DIFFICULTÉ

Gervonta Davis arrêtée et inculpée après une altercation avec la mère de son enfant

PERSPICACITÉ

ITV annonce la date et l’heure du premier épisode de la série Tyson Fury en coulisses

Tactique

Fury promet de se tremper les mains dans l’essence pendant cinq minutes par jour avant le match revanche de Wilder

une nuit spéciale

Brook vs DeLuca live stream: date et heure, comment regarder et undercard

MASSE

Tyson Fury montre la transformation du corps «solide comme une roche», la pierre plus lourde pour le match revanche

EXPÉRIENCE

15 fois les meilleurs poids lourds se sont affrontés, y compris AJ, Wilder, Fury

choc

Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 Date: Quand les superstars se rencontreront-elles en match revanche?

ÉVALUATION

Deontay Wilder rend son verdict sur le prochain adversaire d’Anthony Joshua, Kubrat Pulev

TALENT

Dave Allen nomme «la femme qui battra Katie Taylor» avant le combat pour le titre ce week-end

Le passionnant mexicain Emanuel Navarrete défendra son titre WBO super-bantamweight contre Jeo Santisima.

Et Sebastian Fundora affrontera Daniel Lewis dans un combat super-welterweight.

«C’est formidable d’être de retour sur la grande scène, a dit Martin.

Tyson Fury vs Deontay Wilder 2: Quand est le match revanche blockbuster? Date et lieu confirmés plus heure de début prévue

«Le 22 février me rapprochera de mon objectif de devenir double champion poids lourd.»

Washington a répondu: “Cet éliminateur de titre est une très grande opportunité pour moi et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner.”

Navarrete, toujours actif, a déclaré: «Je suis motivé pour faire ma cinquième défense en moins d’un an et surtout parce que je suis fier de faire partie d’une carte historique intitulée Wilder contre Fury II.

.

Charles Martin détenait le titre IBF en 2016, mais a été rapidement arrêté par Anthony Joshua

Mikey Williams / Premier rang

Emanuel Navarrete est le roi des poids super-coq WBO

«C’est une excellente occasion de présenter une exposition pour les fans et de montrer à nouveau mon talent.»

Alors que son adversaire Santisima a ajouté: «J’apprécie vraiment cette opportunité, car c’est mon rêve depuis que je suis enfant.

«Pour ce combat, je vais m’entraîner et me préparer à devenir le nouveau champion. Je ne ressens aucune pression. Je ferai de mon mieux le soir du combat pour montrer au monde qui je suis. »

Deontay Wilder lors de son match revanche avec Tyson Fury

Deontay Wilder contre Tyson Fury: Undercard

PLUS À CONFIRMER

Deontay Wilder vs Tyson Fury – poids lourd

Charles Martin vs Gerald Washington – poids lourd

Emanuel Navarrete vs Jeo Santisima – poids super coq

Sebastian Fundora vs Daniel Lewis – super welterweight

.