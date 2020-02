Des combattants confirmés dont l’ancien champion des poids lourds battu par Anthony Joshua

Le undercard pour le très attendu combat Deontay Wilder vs Tyson Fury II devrait fournir un début passionnant de manière appropriée à une énorme nuit à Las Vegas.

talkSPORT sera là pour vous apporter des commentaires en direct et exclusifs du début à la fin alors que nous nous préparons pour l’un des plus grands combats d’une génération.

L’ancien champion du monde des poids lourds Charles Martin, détrôné par Anthony Joshua en 2016, affrontera Gerald Washington avant l’événement principal le samedi 22 février.

Tyson Fury affrontera à nouveau Deontay Wilder le 22 février

Le passionnant mexicain Emanuel Navarrete défendra son titre WBO super-bantamweight contre Jeo Santisima.

Et Sebastian Fundora affrontera Daniel Lewis dans un combat super-welterweight.

«C’est formidable d’être de retour sur la grande scène, a dit Martin.

«Le 22 février me rapprochera de mon objectif de devenir double champion poids lourd.»

Washington a répondu: “Cet éliminateur de titre est une très grande opportunité pour moi et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner.”

Navarrete, toujours actif, a déclaré: «Je suis motivé pour faire ma cinquième défense en moins d’un an et surtout parce que je suis fier de faire partie d’une carte historique intitulée Wilder contre Fury II.

Charles Martin détenait le titre IBF en 2016, mais a été rapidement arrêté par Anthony Joshua

Mikey Williams / Premier rang

Emanuel Navarrete est le roi des poids super-coq WBO

«C’est une excellente occasion de présenter une exposition pour les fans et de montrer à nouveau mon talent.»

Alors que son adversaire Santisima a ajouté: «J’apprécie vraiment cette opportunité, car c’est mon rêve depuis que je suis enfant.

«Pour ce combat, je vais m’entraîner et me préparer à devenir le nouveau champion. Je ne ressens aucune pression. Je ferai de mon mieux le soir du combat pour montrer au monde qui je suis. »

Deontay Wilder vs Tyson Fury: Undercard complet

Deontay Wilder vs Tyson Fury – (Heavyweight)

Charles Martin vs Gerald Washington (poids lourd)

Emanuel Navarrete vs Jeo Santisima (poids super-coq)

Sebastian Fundora vs Daniel Lewis (poids super-welter)

Subriel Matias vs Petros Ananyan (super léger)

Amir Imam vs Javier Molina (Super-léger)

Rolando Romero vs Arturs Ahmetovs (Léger)

Gabriel Flores Jr vs Matt Conway (Léger)

Vito Mielnicki Jr vs Corey Champion (Poids mi-moyen)

Isaac Lowe vs Alberto Guevara (poids plume)

.