Des compétitions sportives qui «marchandent» encore contre le coronavirus

Il est difficile de trouver des sports qui échappent à la crise des coronavirus. La pandémie qui affecte une grande partie du monde a causé suspension des grandes compétitions sportives momentanément. Dans pratiquement toute l’Europe, l’Amérique et une partie de l’Asie, le sport a fermé. Cependant, il y a plusieurs compétitions qui résistent pour le faire.

Bien que davantage de suspensions soient attendues dans les prochains jours, il y a encore des sports et des pays qui négocient COVID-19. A l’horizon, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui se déroulent pour le moment aux mêmes dates, du 24 juillet au 9 août. Mais en plus du plus grand événement sportif au monde, il y a d’autres compétitions qui continuent d’être jouées aujourd’hui.

Le monde de football il est presque entièrement suspendu. Les Champions, les grandes ligues, les Libertadores … tout est reporté. Cependant, ligues en Argentine, Australie, Russie, Serbie, Turquie et Ukraine ils sont conservés pour le moment.

Dans basket-ball les concours n’ont pas encore été suspendus au Royaume-Uni ou Brésil, tandis que les principales ligues européennes, l’Euroligue et l’Eurocup et la NBA sont en quarantaine.

Un autre des sports majoritaires, le tennis, oui, il a suspendu sa compétition professionnelle pour les prochaines semaines. L’ATP et la WTA ont annulé leurs événements les plus immédiats, risquant de ne pas disputer les masters de Madrid, Rome et Roland Garros.

En ce qui concerne les sports minoritaires, un pré-olympique de la boxe. Il se joue en Angleterre et durera jusqu’au 24 mars, si Boris Johnson ne s’en rend pas compte auparavant et suspend toutes sortes d’événements sportifs comme cela s’est déjà produit dans le reste du vieux continent. Précisément un match UFC aura lieu à Londres.

Dans les îles britanniques, les plus populaires continuent d’être contestées Course de chevaux. Dans Royaume-Uni et Irlande Plusieurs épreuves équestres sont prévues dans les prochains jours, en vue du Grand National qui se tiendra à Liverpool début avril.

Mais le Royaume-Uni n’est pas le seul pays ouvert au sport qui reste sur le vieux continent. Dans Biélorussie, Russie y L’Ukraine les ligues de hockey sur glace et tout indique que, après les mesures préventives prises par leurs gouvernements, ils continueront de le faire; aux États-Unis et au Canada, la LNH a fermé ses portes.

Dans le le baseball une situation similaire se produit. Le MLB américain est en quarantaine, mais Japon ils continuent de disputer leur ligue. Sa proximité avec la Chine n’a pas empêché la poursuite du sport, bien que d’autres comme le football soient complètement arrêtés.

Le volleyball continue également dans des pays comme Serbie et Turquie, comme le rugby dans Australie ou le cricket, qui continue d’être contesté dans des endroits comme Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Pakistan ou Bangladesh.