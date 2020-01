Des comptes clairs prononcent une peine de baseball à Cuba

16 janvier 2020, 4:53

Par Jhonah Díaz González, envoyé spécial PhotosPL: Panchito González

Matanzas, Cuba, 16 janvier (Prensa Latina) Après huit ans entre des moments de joie extrême sans la cerise du gâteau et des moments difficiles sans explication, le territoire de Matanzas a aujourd’hui l’opportunité de réaliser un nouveau titre au sein du baseball cubain .

L’histoire ne trahit pas: 29 campagnes se sont écoulées depuis la dernière fois que les habitants de Matanzas ont profité des miels de la victoire en Série nationale (SN), alors que sous le nom de Henequeneros, ils ont remporté consécutivement en 1990 et 1991, par la main de joueurs consacrés et immergé dans l’élite sportive de l’île.

Des noms propres tels que Jorge Luis Valdés, Carlos Mesa, Juan Manrique, Julio Germán Fernández, José ‘Pepito’ Estrada, Eduardo Cárdenas, Lázaro Junco, Juan Manrique, Carlos Kindelán et Guillermo Heredia ont dirigé ce modèle synonyme de fierté éternelle.

Deux siècles et trois décennies plus tard, sous une autre dénomination, ceux qui un jour se sont enflés par Citricultores et Henequeneros lui-même se joignent à leur impatience et à leurs meilleures vibrations pour encourager un Matanzas prêt à lever un trophée qui ne fait que 27 outs, ou huit manches et moyens d’authentification.

La troupe Armando Ferrer mène 3-1 le jeu d’adieu de la 59e édition du tournoi de baseball du pays et à partir de 13h00 heure locale tentera de s’accrocher à tout ce qui est humainement possible pour plier son rival Camagüey, dans le diamant du stade Victoria de Girón, de cette ville.

Les crocodiles Matanzas sont prêts à perpétuer leur lignée dans les livres de grands exploits, après avoir été à la dernière place du couvercle précédent, et sont à un pas de la sécurisation du championnat quelques mois plus tard, dans ce qui serait un événement sans précédent dans ce le sport dans la grande des Antilles.

Le précédent le plus proche (résultat) était dans le record épique de Holguín, qui avec une faible masse salariale de cache est passé de la place 10 dans le tableau des événements 40, pour célébrer un titre dans le suivant, en 2002 (SN 41) .

A la recherche de l’exploit, le manager Ferrer placera le lanceur droit Freddy Asiel Álvarez dans la “ lomita des soupirs ”, le renfort du deuxième tour, le troisième plus grand vainqueur en séries éliminatoires, avec 20 victoires, et qui, précisément, a remporté la finale de 2013 aux Matanzas.

Également, l’équipe locale tentera de ratifier le pouvoir dans son parc Victoria de Girón jeudi, où elle a 34 victoires et seulement 15 défaites depuis le début de la foire, le 10 août, et dans laquelle elle a réussi à mettre les Bulls en échec. Camagueyos par Miguel Borroto.

Tout cela, pour couronner le tout, après avoir cédé aux adieux des nominations de 2013 (SN 53, contre Villa Clara) et 2014 (SN 54 avant Pinar del Río), en plus d’avoir obtenu la troisième place dans les années 2012, 2015, 2016, 2017 et 2018, dans le cadre d’une période pleine de gloire noyée de pénalités.

Matanzas, une équipe qui prévoit de jouer à la fin – ce dernier assaut victorieux, calcule également trois autres dernières places au 21e siècle (2004, 2005 et 2007) et, dans ces cas, n’a jamais réussi à s’immerger pleinement dans les programmes suivants.

Sous ce panorama, les Crocodiles rassembleront toutes leurs forces pour finir quelques taureaux de Camagüey qui n’ont pas gagné avec ce nom, après avoir reconnu la défaite en 1991, étant deuxième en 1985 -avec leur directeur actuel Borroto-, et ne célébrant que le bétail , en 1976.

Ainsi, la 59 National Baseball Series pourrait avoir en quelques heures son dernier match et sous l’œil vigilant de millions de personnes qui attendront la fin des temps de rêve.

