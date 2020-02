Des couples de Cucurella et David Soria dénoncent le traitement reçu par l’Ajax

Parmi les nombreux fans de Getafe qui ont déménagé à Amsterdam étaient Claudia Rodríguez et Carla Carrascosa, les couples de Marc Cucurella et de David Soria. Tous deux ont utilisé leur profil sur les réseaux sociaux pour dénoncer le traitement embarrassant qu’ils ont reçu à Johan Cruyff Ajax.

“Ici, nous devions regarder la fin du match. Minute 60, parmi les insultes, les menaces et les objets volants, nous avons dû quitter le stade», A déclaré Claudia Rodríguez, partenaire de Marc Cucurella, qui s’est rendue au stade avec son fils Mateo.

En plus du partenaire de Marc Cucurella, David Soria a également protesté contre le traitement reçu par Ajax

Pour sa part, Carla Carrascosa, un couple de David Soria, a dénoncé: «Je ne suis venu que pour profiter d’un stade aussi impressionnant que Johan Cruyff et d’un match qui pourrait être historique. Je reviens avec l’une des pires expériences: être situé à côté des fans locaux, sans aucune sécurité, subir l’intimidation et l’agression et recevoir le déni et l’ignorance totale de la sécurité du stade face à cela. Nous avons été forcés de fuir, car la négociation aurait été dangereuse. Ni mendier de l’aide et leur montrer que des enfants venaient n’ont pas voulu nous aider. Nous avons reçu des réponses sympas comme “Je n’ai pas d’argent pour mettre un flic pour toi». Jusqu’à ce que j’aie retiré le téléphone et que j’ai enregistré, les visages n’ont pas bougé un doigt. Des choses incroyables comme celle-ci se produisent dans le football“

Heureusement, Getafe a affirmé 2-0 au match aller et, malgré sa défaite 2-1 contre l’Ajax, a réussi à se qualifier pour les 16 derniers de la Ligue Europa, où il affrontera le Inter Milan.