Des dirigeants des Houston Astros punis pour vol de panneaux

13 janvier 2020, 16 h 22 Washington, 13 janvier (Prensa Latina) Les ligues américaines de baseball (MLB) ont suspendu aujourd’hui le directeur général et directeur respectif d’Astros Houston, Jeff Luhnow et A.J. Hinch, pour vol de panneaux en 2017 et 2018.

L’équipe, championne il y a trois ans quand il a battu la majorité des pronostics des Dodgers de Los Angeles dans les World Series et accusé d’utiliser la technologie pour exécuter le piège, a reçu une amende de cinq millions de dollars.

De même, le sidéral, dont la masse salariale comprend des stars latines telles que le Vénézuélien José Altuve, le Portoricain Carlos Correa et le Cubain Yulieski Gurriel, perdra la première et la deuxième sélection au tirage au sort pour les deux prochaines années.

Selon le commissaire de la MLB, Rob Manfred, la conduite d’Astros et de ses dirigeants mérite une punition importante.

Il considère que l’attitude de l’équipe remet en cause l’intégrité des matchs auxquels il a participé, bien qu’aucun joueur n’ait été sanctionné.

Manfred a déclaré que Hinch était au courant du système de vol de signaux pour déchiffrer les stratégies des lanceurs rivaux et n’a pas informé Luhnow, qui a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’affaire.

D’autre part, le commissaire a déclaré que le Portoricain Alex Cora, assistant de Hinch en 2017 et manager des Red Sox depuis 2018, alors qu’il était proclamé monarque de la Classique d’automne à ses débuts, sera également sanctionné plus tard.

À l’heure actuelle, une autre enquête est en cours auprès des Red Sox pour avoir utilisé en 2018 sa salle vidéo de répétitions de jeux dans le même but de voler des signaux aux locataires, ont rapporté des articles de presse.

Astros a coopéré à l’enquête MLB, qui a impliqué les déclarations de plus de 60 témoins, y compris des joueurs et du personnel de terrain et de bureau qui étaient avec le club en 2017, et plus de 70000 courriels et messages texte ont été examinés.

L’amende infligée à ce club et la suspension de Luhnow et Hinch constituent la sanction la plus sévère de l’histoire du sport américain, selon les informations.

