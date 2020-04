Des équipes européennes menacent de quitter Cruz Azul sans Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez

Le tournoi extraordinaire qu’il a eu Jonathan Rodríguez avec Croix Bleue ne serait pas passé inaperçu dans le vieux continent. Et tout semble indiquer qu’un quelques accords pourraient venir d’Europe au complexe de ciment avec l’intention de prendre Charrúa pour la prochaine saison.

Les équipes intéressées seraient Cagliari et PSV. Le premier est constamment maintenu dans la zone médiane du Série A. Pour sa part, le second est l’un des grands du football néerlandais dont le présent ce n’est pas le plus réussi et le plus approprié.

Nahuel Ferreira et Carlos Córdova, des journalistes qui suivent de près les actions deLa machine», Ont été parmi les premiers à confirmer les visions de ces clubs européens. Il est important de mentionner que Rodriguez a non seulement maintenu de bonnes performances avec Croix Bleue, mais il a également été constant au cours des appels de l’Uruguay.

TENIR COMPTE! Ils me disent de l’Uruguay qu’avant l’arrêt de football, l’attaquant de #CruzAzul Jonathan Jonathan Rodriguez, qui en 2020 a joué 10 matchs et marqué 9 buts, avait été suivi de près par des émissaires de #Cagliari d’Italie et de #PSV de Hollande. pic.twitter.com/M89csHI0jP – -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) 18 avril 2020

Dans le tournoi en cours, Jonathan Rodríguez ajouté 9 buts en 10 matchs et a été placé sur le dessus du tableau de score. Cependant, si vous additionnez le nombre de buts depuis votre entrée dans le football mexicain, cela prendrait un total 55 cibles en 144 matches.

Selon le portail Transfermarkt, le coût pour l’Uruguayen de 26 ans est de trois millions 200 mille euros. Par conséquent, la somme ne serait pas du tout difficile à payer pour l’un ou l’autre des deux institutions européennes.

Pour l’instant, le Footballeur de Cruz Azul – ainsi que la grande majorité de ceux-ci – reste travailler à la maison. Il convient de noter que, jusqu’à présent, il n’y a pas de date exacte pour retour de Clausura 2020 du football mexicain.