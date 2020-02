Des fans du Maryland accusent l’État de l’Ohio de tricherie

Les fans du Maryland ont accusé l’État de l’Ohio de tricherie dimanche.

Les Buckeyes ont fini par gagner 79-72, mais cela n’a pas été sans controverse.

Une séquence particulière d’événements mettant en vedette le meneur vedette du Maryland Anthony Cowan a mis les fans en colère.

Tard dans la sortie, Cowan s’est rendu au panier et a été clairement encrassé dans le processus. Il a été projeté au sol au cours du processus – mais cela n’avait pas d’importance. Aucun appel n’a été fait, laissant la personne âgée visiblement en colère.

Cowan était tellement en colère par ce qui s’est passé qu’il a donné un coup de pied.

Bien qu’aucun contact n’ait été établi sur le coup de pied de Cowan avec un membre de l’autre équipe, les arbitres ne l’avaient pas. Ils ont immédiatement appelé un technicien antisportif sur lui pour ses actions.

Anthony Cowan Jr. vient de prendre une technique pour cette réaction. Kaleb Wesson a clairement pris contact avec Cowan.

La technique compte comme sa cinquième faute, et les Terps devront terminer le match sans leur gardien principal. pic.twitter.com/YhoT6APcXg

– Cody Wilcox (@ Cody_Wilcox15) 23 février 2020

En conséquence, Cowan a commis une faute et les Buckeyes ont obtenu deux tirs.

Inutile de dire que les fans du Maryland n’étaient pas ravis de ce qu’ils ont vu.

“Ravi de voir les arbitres compenser le fait de ne pas donner une chance à Anthony Cowan en donnant une faute technique absurde et en l’encrassant”, a tweeté une personne.

“C’est une technique horrible évaluée sur Cowan, qui a maintenant commis une faute sur le jeu”, a tweeté un autre.

«Kid était naturellement frustré. Cela aurait dû être un and-1. “

“Oh mec,” dit une troisième personne.

«Cette technique sur Anthony Cowan est une blague absolue. Horrible.”

Avec la défaite, le Maryland est tombé à 22-5 sur l’année et l’Ohio State est passé à 18-9.

Compte tenu de notre proximité avec la fin de la saison et le tournoi NCAA, chaque match compte désormais plus que jamais. Cela rend les erreurs coûteuses comme celle de dimanche d’autant plus douloureuses pour toutes les personnes impliquées.

