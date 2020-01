Des fantômes de baseball parcourent la ville de Cuba

16 janvier 2020, 19h19 Par Jhonah Díaz González, envoyé spécial

Matanzas, Cuba, 16 janvier (Prensa Latina) Avec le coup de poing à la Erisbel Arruebarrena locale dans le neuvième épisode, des milliers de personnes présentes aujourd’hui au stade Victoria de Girón ont fait des gestes d’insatisfaction et se sont souvenus des moments virulents vécus au cours des dernières saisons dans le baseball de Cuba

Le territoire de Matanzas, équipe à domicile, avait besoin d’un succès pour boucler un cycle de 29 ans sans lever la main en remerciements pour un titre, et le concurrent au hasard voulait que le sort prolonge sa complaisance quelques jours de plus, après la défaite 6 -9 avant les visiteurs de Toros de Camagüey.

Après deux victoires consécutives et avoir placé leurs rivaux contre les cordes (3-1) dans la phase finale du tournoi, les crocodiles de Matanzas ont placé Freddy Asiel Álvarez, le troisième serpentinero le plus gagnant de l’histoire des play-offs, dans la surface. avec 20 victoires, et maintenant incapable de rendre justice.

“ Freddy ne s’est pas bien présenté ”, a déclaré Armando Ferrer, mentor des hôtes, à propos d’Álvarez (2.0, 5C, 6H, 1K, 1BB), qui a abandonné la “ lomita de los siros ” dans le troisième chapitre, après 62 sorties et Une présentation décevante.

C’était un super match. J’ai essayé d’arrêter le rival offensif avec certains de mes releveurs, mais toujours avec l’idée de ne pas dynamiter l’enclos des releveurs, a ajouté le stratège lors d’une conférence de presse avant de louer la tâche de la serpentine adverse, Lázaro Blanco, au vainqueur du dessert de l’affrontement.

Accrochant le bras droit de Blanco, considéré comme le meilleur lanceur du pays, les Bulls jouissaient d’une confortable avance de 6-0 au sommet du sixième acte. “C’était immense, comme toujours”, a déclaré Borroto pour évaluer les performances de son représentant pour commencer la réunion.

“Cette fois, il était prêt à faire 120 lancers”, a-t-il expliqué après avoir connu les 105 envois de son élève et après l’avoir extrait de la boîte du premier jeu de la série, avec moins de 80 envois, ce qui a suscité la controverse.

Coup de fierté, les Crocodiles se sont progressivement escomptés sur la planche, mais l’attaque a échoué au neuvième acte avant l’appel de la star Yosimar Cousín (0,2, 2K). “Il est dans une magnifique forme sportive”, a-t-il déclaré à propos de l’athlète de 21 ans. “C’est mon premier match du samedi”, a déclaré El Jerarca, car ils connaissent Borroto.

Les Camagueians ont célébré les connexions de l’antéaliste Alexander Ayala (4-2, 2CI, 2CA), du jardinier Yamichel Flores (4-2, 1CI) et du désigné Leslie Anderson (4-2, 3CI, 1CA, 12B), un type bronzé au baseball international.

«Nous étions sûrs du succès. Aujourd’hui était le jeu le plus important et maintenant nous retournons chez nous. Rien n’est certain jusqu’à ce que l’une des deux équipes atteigne sa quatrième victoire », a déclaré Anderson dans des déclarations exclusives à Prensa Latina.

En revanche, les perdants ont eu une bonne action dans le marbre du ranger Eduardo Blanco (3-2, 2CA, BB) et du joueur de deuxième but César Prieto (4-2, 2CI), tandis que le gant à la main avait l’air immense Arruebarrena , comme d’habitude. “Mon objectif est que l’équipe gagne et travaille bien pour la défense”, a déclaré 27 joueurs.

Malgré l’échec, Matanzas est à un pas de chasser les fantômes qui empêchent la consommation de la couronne, après la fin de 2013 (édition 53, contre Villa Clara) et 2014 (54 contre Pinar del Río), en plus d’obtenir des tiers places en 2012, 2015, 2016, 2017 et 2018, dans le cadre d’une période pleine de gloire noyée dans les condamnations.

«Nous ne sommes pas sous la pression de cette défaite. Nous allons à Camagüey pour chercher un jeu de balle ”, a déclaré Ferrer, qui était le troisième entraîneur de base lors du précédent triomphe de Matanzas en Série nationale, bien que sous le nom de Henequeneros, en 1991.

Avec la série 3-2 en faveur des Crocodiles, les deux équipes se déplaceront demain dans la province de Camagüey pour disputer ce sixième match ce samedi, dans le cadre d’un duel convenu de sept défis pour en gagner quatre.

-Résultat:

Camaguey 9 13 2.

Assassinats 6 11 1.

Gagné: Lázaro Blanco.

Perdu: Freddy Asiel Álvarez. JS-Yosimar Cousín (1).

jcm / jdg

