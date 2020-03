Des guerriers à la traîne pour avoir retardé le retour de Curry 3/1

Les amateurs de basket-ball n’oublieront jamais que les Warriors ont pris une avance de 3-1 lors de la finale NBA 2016 contre les Cavaliers de Cleveland.

Et ce n’est pas seulement parce que c’est probablement le plus gros échec que nous ayons jamais vu de la manière la plus spectaculaire possible dans les sports professionnels. “Les Warriors ont pris une avance de 3-1” Les blagues ont dominé les médias sociaux pendant des mois – mais à un moment donné, elles ont juste arrêté. Peut-être que c’était quand ils sont devenus invincibles avec Kevin Durant? C’est difficile à dire.

Mais, en tout cas, ils se sont arrêtés… jusqu’à aujourd’hui.

Stephen Curry devait renvoyer le tribunal le 1er mars contre les Wizards de Washington. Il allait jouer au basket-ball pour la première fois depuis octobre… jusqu’à ce que les Warriors décident de le tenir à l’écart pour des raisons de «rythme». HUER.

C’est bien, ou peu importe. C’est extrêmement pratique en surface. Mais ce n’est pas pour ça que Steph passe quelques jours supplémentaires. Nous savons tous pourquoi cela se produit.

Les Warriors ont réalisé que le 1er mars était en fait… 3/1. Et ils ne voulaient pas que Curry revienne le 3/1 – une journée maudite dans l’histoire de Warriors. Pourquoi? Parce que, et je suis absolument obligé de vous le rappeler, les Warriors ont pris une avance de 3-1 en finale de la NBA 2016.

Internet les a compris rapidement.

Les guerriers ont amené ça sur eux, mec. Nous savons ce qui se passe – ils ne sont pas lisses. Sortez et dites-le la prochaine fois.

En toute sincérité, j’espère que Curry reviendra bientôt au tribunal. Le sport n’a pas été le même sans lui. Mais ne vous méprenez pas – ces blagues 3-1 continueront de voler jusqu’au jour venu.

.