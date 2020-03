Des gymnastes Hoosiers volontaires pour accueillir le Final Four 2020

Au moment de la publication de cet article jeudi matin, le tournoi NCAA était toujours en cours, mais sans fans.

Mercredi, le président de la NCAA, Mark Emmert, a déclaré qu’ils envisageaient un éventuel changement pour le Final Four, qui devrait avoir lieu à Atlanta au stade Mercedes-Benz – qui serait caverneux sans fans – et disposerait d’une salle plus petite. jouer l’hôte.

Cela pourrait signifier que les matchs pourraient être joués au domicile de Georgia Tech, McCamish Pavillion, ce qui aurait du sens si la NCAA essayait toujours de maintenir l’événement à Atlanta.

Mais lorsque le producteur exécutif de Dan Patrick Show Paul Pabst a suggéré Hoosier Gym – le tribunal de l’Indiana à Knightstown où Hoosiers a été filmé en 1985 et préservé – le compte Twitter du gymnase est allé de l’avant:

Encore une fois: après que la NBA a suspendu sa saison, il est possible que la NCAA fasse de même avec le tournoi ou l’annule complètement.

Mais s’il y a une situation relativement sûre où les Final Four pourraient y être joués? Ce serait vraiment cool.

.