Des images de Khabib Nurmagomedov opposant des coups de tête à un événement russe MMA refont surface alors que les pourparlers de revanche de Conor McGregor s’accélèrent

Des images terrifiantes de Khabib Nurmagomedov frappant ses adversaires ont refait surface alors que les discussions sur une revanche potentielle avec Conor McGregor s’accéléraient.

Le Russe a accumulé un record stellaire d’arts martiaux mixtes 28-0 depuis ses débuts en 2008 et détient actuellement le titre de poids léger de l’UFC.

Khabib Nurmagomedov est peut-être le combattant le plus terrifiant du monde du MMA

Reconnu comme le meilleur combattant de 155 livres sur la planète (et potentiellement de tous les temps), c’est le style de combat indomptable de Nurmagomedov qui fait peur dans le cœur des adversaires alors que sa lutte de sambo et son sol et sa livre impitoyables ont laissé chaque adversaire battu et meurtri.

Avant des changements drastiques de règles dans le MMA, il fut un temps où les coups de tête, les grèves à l’aine et les cheveux étaient autorisés.

Et lors de l’événement Golden Fist Russia à Moscou en 2010, “The Eagle” a profité des règles libérales en battant son adversaire Ali Bagov avec sa tête à chaque occasion possible après l’avoir abattu.

En fin de compte, Khabib a remporté le combat à l’unanimité et a prolongé sa séquence sans défaite à 8-0, après avoir battu trois hommes en une nuit en 2008.

Le Russe, qui a lutté contre les ours quand il était plus jeune, a battu McGregor dans leur match de rancune 2018, avant de devenir le roi incontesté de la division en arrêtant le champion par intérim Dustin Poirier.

Le monde attend et espère voir la star invaincue mettre sa séquence et sa ceinture en jeu contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249 à Brooklyn en avril.

Le combat déterminera non seulement qui est sans doute le plus grand de tous les temps pour cette division, mais prépare le vainqueur pour sans doute la nuit la plus lucrative de leur vie contre «The Notorious» lui-même.

Frais de sa superbe victoire de retour contre Donald Cerrone, McGregor a maintenant promis un combat avec le vainqueur de ce combat par le président de l’UFC Dana White.

Une revanche avec McGregor fait potentiellement signe pour le combattant 28-0

“Khabib et Tony se battront à Brooklyn, et Conor combattra probablement le vainqueur”, a déclaré White.

“Conor parle de ne pas vouloir attendre aussi longtemps, je ne sais pas quoi d’autre a du sens, mais qui sait avec cet enfant.

«La raison pour laquelle tout le monde l’aime [McGregor] c’est parce qu’il pourrait dire: «Vous savez quoi, je veux combattre ce gars maintenant», une autre classe de poids ou autre. Mais il garde ça amusant. “

