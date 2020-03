Des images divulguées montrent des lutteurs de la WWE arrêtés pendant une pause commerciale dans une arène vide SmackDown

Malgré la pandémie de coronavirus en cours qui balaie le monde, il semble que le divertissement sportif persistera.

L’édition de cette semaine de SmackDown devait à l’origine émaner de Détroit, mais la WWE a décidé d’annuler cette émission et de la déplacer vers le Performance Center en l’absence de fans.

Triple H a présenté le SmackDown au Performance Center

Cela a donné une dynamique un peu bizarre et environ un quart de l’émission était une rediffusion du match pour le titre par équipe de la Chambre d’élimination, mais la WWE l’a fait fonctionner.

Triple H a rempli les commentaires pour la majeure partie du spectacle et s’est clairement amusé.

Jeff Hardy a fait son retour annoncé et a remporté une victoire sur le baron Corbin tandis que John Cena a également fait une apparition. Sa promo contre The Fiend a clôturé le spectacle.

Cependant, une personne qui devait comparaître mais qui ne l’a finalement pas été est Paige. Il a été promu que la Britannique «affronterait» Bayley, la championne de SmackDown Women, mais Michael Cole a été forcé d’annoncer qu’elle ne le ferait pas lorsqu’elle serait interrogée par Bayley et Sasha Banks.

Sasha Banks et Bayley ont combattu Alexa Bliss et Nikki Cross pour lancer SmackDown

Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet a depuis confirmé que Paige n’avait pas voyagé à cause de problèmes de coronavirus et la WWE aurait compris son désir de ne pas le faire. La toute première championne féminine de NXT a également tweeté à propos de manquer le spectacle.

Au lieu de ce segment, Bayley et Banks lutteraient Alexa Bliss et Nikki Cross devant l’arène vide, mais une coupure publicitaire internationale montrerait que les femmes ont juste arrêté de lutter pendant les publicités.

Bien sûr, l’époque où l’activité de lutte est protégée au plus haut niveau est révolue et tout le monde est bien conscient que c’est un environnement scénarisé.

Cela a du sens, même si c’est un visuel étrange.

Un regard sur l’arène vide pour SmackDown

Comme l’a rapporté talkSPORT la semaine dernière, le plan pour WrestleMania est toujours que Bayley défende le titre dans un défi de six packs tandis que Bliss et Cross défieront les Kabuki Warriors pour les titres de l’équipe féminine, probablement avec les Divas of Doom.

La question est, quand sera WrestleMania? Ou où?

.