Des images émergent d’étoiles de Tottenham ignorant les règles de distanciation sociale en se rencontrant et en s’entraînant à moins de deux mètres l’une de l’autre

Les joueurs de Tottenham ont été repérés se rencontrant et s’entraînant côte à côte au mépris des directives de distanciation sociale.

Des images ont vu le jour montrant Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon en train de courir ensemble sur Hadley Common dans le nord de Londres, tandis que l’arrière droit Serge Aurier était également photographié en train de courir aux côtés d’un ami.

Sanchez et Sessegnon photographiés jogging côte à côte

Les conseils du gouvernement signifient que l’exercice en plein air ne doit pas être fait plus d’une fois par jour, seul ou avec une autre personne de votre propre ménage.

Il est également conseillé aux individus de rester à deux mètres l’un de l’autre en tout temps – et les Spurs ont été obligés de rappeler leurs règles aux joueurs.

Lorsqu’on l’a approché pour commenter, un porte-parole du club a déclaré au Daily Mail: «Tous nos joueurs ont été invités à respecter la distance sociale lorsqu’ils font de l’exercice en plein air.

«Nous continuerons de renforcer ce message.»

Tottenham a déjà déclenché l’indignation lors de la crise des coronavirus avec sa décision de mettre en disponibilité du personnel non joueur.

Liverpool a récemment annulé sa décision de demander au gouvernement de l’aider avec sa masse salariale après une violente réaction et maintenant les Spurs sont sous pression pour faire de même.

Aurier s’entraînait aussi avec un ami

Les joueurs des Spurs semblent être les derniers footballeurs à avoir ignoré le verrouillage après que Kyle Walker et Jack Grealish de Man City aient tous deux été surpris en train de participer à des fêtes.

Ian Holloway a rejoint talkSPORT mardi pour exprimer sa fureur, non seulement contre les footballeurs, mais contre toute personne qui ignore les restrictions du gouvernement.

Il a dit: «Peuvent-ils [the Government] rendre les choses plus claires, en disant chaque jour: «Ne sortez pas, n’aidez pas le NHS et sauvez des vies»?

“Vraiment, si vous faites étalage qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez vous.

«Si vous aviez un jour sur la ligne de front à faire ce que tous ces médecins et infirmières doivent faire, vous ne sortiriez pas – c’est juste effrayant.

Ian Holloway claque Kyle Walker et d’autres qui ont enfreint les directives de verrouillage du coronavirus – «Sans cervelle, irresponsable!

«J’ai regardé un film l’autre soir, à mi-chemin, et ces Américains bombardaient en piqué, descendaient et essayaient de trier les Japonais qui martelaient Pearl Harbor…

«Regardez ce que ces gens ont fait pour nous. Nous devons juste rester à l’intérieur pour sauver des vies… et nous ne pouvons pas le faire? Cela n’a pas de sens!

«C’est absolument irrespectueux envers des générations et des générations qui se sont battues et ont vécu pour nous pour nous assurer que notre monde était un meilleur endroit, et ils ne peuvent pas le faire? C’est tout faux!”

.