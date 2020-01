Des images incroyables montrent l’état du terrain de Prenton Park avant le choc de la FA Cup

Manchester United fait face à un affrontement délicat en FA Cup contre Tranmere dimanche après-midi, et la surface de jeu a été un gros sujet de discussion dans la préparation du match.

Watford a perdu à Prenton Park en milieu de semaine alors que les Rovers réservaient leur place au quatrième tour, et un terrain déjà horrible a encore été coupé pendant le match.

Et les dernières photos montrent que Man United jouera sur la surface moins d’une heure avant le coup d’envoi.

Ce sera une nouvelle expérience pour de nombreux joueurs de Man United

Mais les deux équipes doivent faire face aux problèmes que le terrain crée

Tranmere vs Man United est en direct sur talkSPORT à 15h

Malgré les risques de blessures possibles de jouer sur une telle surface, Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Man United, a sélectionné une équipe solide pour le match – qui est en direct sur talkSPORT!

Des stars de la première équipe telles que Harry Maguire, Victor Lindelof et Anthony Martial commencent toutes, avec l’adolescent talentueux Mason Greenwood a donné une opportunité en attaque.

Le gardien de but de la coupe régulière, Sergio Romero, remplace David de Gea, avec notamment Eric Bailly, Brandon Williams et Daniel James parmi les remplaçants.

Tranmere a assuré un affrontement de coupe de pièce contre United en battant Watford jeudi soir, dans leur rediffusion de troisième tour qui a dû être réorganisée en raison de l’état du terrain de Prenton Park.

La première égalité au troisième tour a été tirée au sort 3-3, avec la tenue de League One après trois buts pour assurer une reprise, avant une victoire 2-1 après la prolongation lors du match de jeudi.

