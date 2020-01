Des joueurs de tennis quittent l’Open d’Australie en raison de la pollution de l’air

14 janvier 2020, 8 h 58 Canberra, 14 janvier (Prensa Latina) Les joueuses de tennis Dalila Jakupovic, Eugénie Bouchard et Xiandi You, respectivement de Serbie, du Canada et de Chine, ont quitté le tournoi ouvert australien CVIII pour la pollution de l’air, publient-elles aujourd’hui. médias

Le journal Sydney Morning Herald a donné comme exemple que Jakupovic a été contraint de quitter en raison d’une grave toux lors d’un match gagnant contre la Suisse Stefanie Vogele, tandis que Bouchard et Xiandi ont connu des incidents similaires dans leurs matchs respectifs.

Selon le portail AirVisual, qui mesure la qualité de l’air dans le monde, les niveaux de pollution à Melbourne en raison des incendies de forêt qui ont eu lieu ici depuis septembre dernier, ont atteint la catégorie à risque en raison du danger de déclencher des maladies cardiovasculaires et respiratoires .

Les autorités de l’État de Victoria, obligées de fermer des piscines extérieures et certaines plages, en plus d’annuler la journée des courses de chevaux, entre autres mesures de prévention sanitaire recommandées par l’Organisation mondiale de la santé.

L’Australie connaît la plus longue saison des incendies de forêt de son histoire moderne qui a rasé 11,2 millions d’hectares, soit la moitié du territoire du Royaume-Uni, tué 28 personnes et un milliard d’animaux, selon les chiffres officiels.

Le tournoi de tennis Open d’Australie se joue à Melbourne Park, c’est la première compétition du Grand Chelem de 2020 et il implique une grande partie des meilleurs joueurs des deux sexes dans le classement mondial de l’Association des joueurs de tennis professionnels (ATP), se réfèrent-ils médias de presse spécialisés.

