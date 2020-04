Des joueurs sud-américains critiquent Tevez

Notimex

Buenos Aires. Les déclarations de l’attaquant argentin Carlos Tevez, qui a déclaré que le footballeur peut vivre six mois ou un an sans inculpation, ont provoqué une gêne chez certains de ses collègues. Emiliano Méndez, d’Arsenal, a expliqué qu’il est fallacieux de pouvoir vivre un an sans payer. Daniel Néculman, du Deportivo Cuenca de l’Équateur, a rappelé à Tevez qu’il avait la solvabilité financière pour le pas qu’il avait dans les ligues les mieux payées.

