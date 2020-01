Des kits de concept incroyables produits alors que les Reds annoncent Nike pour remplacer New Balance

Liverpool a annoncé avoir signé un nouvel accord de kit pluriannuel avec Nike.

Plus tôt cette année, le club a remporté sa bataille de la Haute Cour avec New Balance pour avoir mis fin à son accord et maintenant un contrat a été conclu avec l’une des plus grandes marques de vêtements de sport au monde.

. – .

Liverpool devrait avoir un nouveau kit la saison prochaine

Les champions d’Europe se seraient vu offrir un contrat de 30 millions de livres sterling sur cinq ans pour changer de Nike, ce qui comprend un engagement à vendre des produits sous licence dans «pas moins de 6 000 magasins dans le monde, dont 500 appartenant à Nike».

“Notre kit emblématique est un élément clé de notre histoire et de notre identité”, a déclaré Billy Hogan, directeur général et directeur commercial de Liverpool.

«Nous souhaitons la bienvenue à Nike dans la famille LFC en tant que nouveau fournisseur officiel de kits et nous nous attendons à ce qu’ils soient un partenaire incroyable pour le club, à la fois à la maison et dans le monde, alors que nous continuons à élargir notre base de fans.

«En tant que marque, Nike reflète nos ambitions de croissance et nous sommes impatients de travailler avec eux pour proposer aux fans des produits nouveaux et passionnants.

“Nous tenons à remercier New Balance pour son soutien au cours des dernières années et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.”

Les maillots de Liverpool de New Balance étaient les favoris des fans, mélangeant parfaitement rétro et moderne et ont créé les chemises dans lesquelles le club est entré dans l’histoire.

Mais à quoi pourraient ressembler les dirigeants de la Premier League la saison prochaine?

talkSPORT.com a parcouru quelques conceptions de kits de concept en ligne pour donner aux fans de Liverpool un aperçu de ce à quoi ils pourraient ressembler dans la campagne 2020/21…

potins

La star de Tottenham est exclue jusqu’en avril, un jeune de Liverpool devrait être une superstar

jour derby

Man United v Man City en direct: commentaires de TalkSPORT et alignements pour la rencontre de la Coupe Carabao

COUP

Les blessures de Tottenham s’aggravent alors que Sissoko est exclu jusqu’en avril

REDS LATEST

Les tendances de Mbappe 2020 après l’accord avec Nike, Gotze pourrait signer gratuitement, Barry reviendra

dernier

Actualités de Liverpool en direct: un accord avec Nike suscite la fièvre de Mbappe, la mise à jour de Wijnaldum et Brewster

BIZARRE

Pogba confond le pipi avec du jus de pomme lors d’une bizarre vidéo Instagram

coopérative

Villa battra Man United et Liverpool pour décrocher le premier jeune joueur anglais du Barça

peur de la nourriture

Fabregas révèle quelles garnitures étaient sur la pizza qu’il a lancée à Sir Alex Ferguson

nouvelles des diables rouges

Man United news live: Cavani aux yeux, mise à jour Maddison, accord «dans les dix jours»

DERNIER

Arsenal News Live: Arteta fait allusion aux offres de janvier, les Spurs entrent en course pour Lemar

Cette conception, par Classic Football Shirts, a le modèle Nike traditionnel mais a également une touche rétro.

La bordure blanche sur le col et les manches est une caractéristique intelligente de la chemise, tandis qu’il y a également une nuance plus foncée de rouge sur la poitrine qui lui donne une sensation de style.

Le numéro au dos est un peu un retour aux temps anciens. C’est une police épaisse et audacieuse et comporte le swoosh emblématique Nike en haut.

Seriez-vous satisfait des fans de Liverpool?

Un autre design produit par Classic Football Kits est un kit jaune.

Liverpool a eu de nombreux kits jaunes dans le passé, mais cette conception est différente en raison des fines rayures verticales rouges fines sur la poitrine et les manches.

Tout comme le design de la maison, il y a une garniture rouge sur les manches et le col qui est une belle touche supplémentaire à la conception globale.

Tendance pour le moins.

Le troisième kit est disponible en vert marine mais un détail particulier fait ressortir la chemise.

Comme pour la bande domicile et extérieur, il y a une bordure blanche sur les manches et le col qui égayent la chemise.

Mais le motif principal est les coups de pinceau subtils blancs sur la chemise qui contrastent bien avec la nuance vert foncé.

En octobre, un fan de Liverpool a posté un autre concept de l’apparence des kits à la suite de l’actualité avec un élégant ruban rouge blanc et or.

La création Away est une combinaison vert menthe et noir, tandis que la troisième est noire avec des cols et des poignets rouges, et quelques marques sur la chemise aussi.

Pendant ce temps, au cours des derniers mois, d’autres créateurs de kits conceptuels ont essayé de créer leurs propres kits Liverpool de style Nike et vous pouvez voir certains des meilleurs ci-dessous.

Marinho_Chest

eenhoopjob

jpereira_design

krisjevisuals

Premier League done deals: chaque signature terminée dans la fenêtre de transfert de janvier 2020

.