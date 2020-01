Des œufs de jade à l’invention du yoga: les grands moments de l’histoire de Goop

Lorsque les futurs humains repenseront à cette ère de la culture, je me demande s’ils s’émerveilleront de notre sensibilité à la tendance du bien-être avec ses adaptogènes, ses vibrations et sa pleine conscience. Tout comme la façon dont nous rions maintenant de la phrénologie, les enfants qui apprennent le bien-être au collège seront choqués de voir que les gens croyaient autrefois que mettre une pierre de jade en forme d’œuf dans votre vagin pouvait entraîner une puissance sexuelle.

Aucune femme ou entreprise ne fait du «bien-être» comme Gwyneth Paltrow et sa marque de mode de vie emblématique Goop, qui a commencé par un bulletin électronique en 2008. Un peu plus d’une décennie plus tard, Goop et Gwyneth (ou GP comme elle est connue des acolytes de Goop) ) ont construit un empire de 250 millions de dollars qui se compose de produits de marque, de sommets sur la santé et, plus récemment, d’une série Netflix appelée The Goop Lab qui explore le monde de la malbouffe – oh, je suis désolé, je veux dire pseudoscience, pas d’attente, je signifie bien-être.

Bien qu’il soit raisonnable d’examiner en profondeur les implications de Goop et GP et les pratiques de style de vie alternatives qu’ils promeuvent – un exercice qui a été très bien fait par le New York Times, The New Yorker, et j’ose dire The Ringer – parfois, il est plus amusant de simplement asseyez-vous et émerveillez-vous devant toutes les recommandations, suggestions et scandales absurdes associés à la marque. En fait, c’est ce que je vais vous recommander de faire maintenant – pensez à cela comme une pratique de bien-être Goop hors marque qui promeut de faire une pause et de rire de ce que les riches font avec leur argent. Sans ordre particulier, voici les plus grands moments de l’histoire de Goop.

Vapeur à la vapeur

S’il y a une chose à savoir sur Goop en plus de la pseudoscience, c’est qu’elles sont vraiment dans le bien-être des vagins. Pour chrissake, les images promotionnelles de The Goop Lab ont placé Paltrow à l’intérieur de ce qui ne peut être décrit que comme plusieurs vagins:

Netflix

L’une des expériences vaginales les plus controversées – je m’excuse d’avoir tapé l’expression «expériences vaginales» – que Goop a approuvé est quelque chose appelé «vapeur vaginale», qui est probablement exactement ce que vous imaginez. Dans un article sur le spa Tikkun basé à Los Angeles, Goop a recommandé d’essayer le «v-steam d’armoise», qui permet aux utilisateurs de «s’asseoir sur ce qui est essentiellement un mini trône», car «une combinaison de vapeur infrarouge et d’armoise vous traite à une énergie libération. “Cela semble cher! Et bien que les médecins disent que ce n’est pas une bonne idée parce que le vagin a déjà des propriétés autonettoyantes, je pense que l’aspect le plus inquiétant est que ce que vous faites ici revient essentiellement à chevaucher une casserole d’eau chaude. Cela va à l’encontre de tout ce que j’ai appris à la maternelle; Lorsqu’on leur a demandé comment utiliser les robinets de la salle de bain, on nous a dit: «HOT IS OUCHIE!» Comme un choc pour personne, une femme s’est retrouvée avec des brûlures au deuxième degré après une «procédure à la vapeur».

Oeuf de jade

Je ne sais pas pour vous, mais quand je brûle presque mon vagin, j’aime immédiatement tester sa force en y poussant un corps étranger! Oui, je parle de l’œuf de jade emblématique de Goop, qui est censé améliorer vos prouesses sexuelles pour le juste prix de 66 $. Comment? Je n’en ai aucune idée, mais devinez quoi? Cela n’a même pas d’importance, car la science a de nouveau décidé de gâcher le plaisir en le qualifiant de mauvais pour les vagins. Pire encore, Goop a été condamné à une amende de 145 000 $ pour avoir induit les consommateurs en erreur avec des allégations non fondées concernant ce produit.

Goop

Vous me dites donc que le fait de fourrer un œuf de jade en moi pendant des heures n’ouvre pas mon deuxième chakra en plus de soutenir ma puissance sexuelle? Pour citer The Birdcage, «Comment pensez-vous que je me sens? Trahi, perplexe… mauvaise réponse? »

quand ur yoni egg se loge tout le long de ur hooha mais vous avez encore 6 heures de séminaire sur les femmes dans le yoga dans les hamptons alors vous devez sourire et le montrer pic.twitter.com/GQhYu10yGE

– amelia wedemeyer (@ameliadeew) 26 juin 2019

Les cristaux comme médicament

En tant que personne qui a acheté le kit de cristal de Spencer Pratt (il était en vente, OK?), Je n’ai probablement pas le pouvoir de châtier la croyance de GP en cristaux et en guérison. Cependant, je sais que les cristaux n’ont probablement aucune incidence sur mon humeur et mon bien-être général – contrairement à Goop, qui traite les cristaux comme s’ils étaient pratiquement de la médecine.

Goop

Selon Goop, les cristaux peuvent:

Rétablissez votre confiance et votre estime de soi

Gardez les «vampires énergétiques» hors de votre espace personnel

Fournir un soutien émotionnel aux problèmes de reproduction des femmes

Vous catapulter en embrassant un rôle de leadership au travail

Maman, si tu lis ça, annule ma prescription Zoloft!

Découplage conscient

En 2014, Chris Martin de GP et Coldplay a décidé de se séparer après une décennie de mariage, ce qui a incité GP à qualifier la rupture de «découplage conscient», qu’elle a exploré en détail dans un article de blog qui vérifie le nom du paléolithique supérieur. période de l’histoire humaine »avant de consacrer une section entière aux similitudes entre les insectes et l’intimité. Et ici, je pensais que “le découplage conscient” était juste quelque chose que les gens riches disaient au lieu de “nous allons divorcer”.

Le guide-cadeau annuel Goop

Un échantillon des cadeaux de vacances ridicules de Goop en 2019





Goop

Chaque saison de vacances, j’ai hâte de voir quels articles font le guide des cadeaux de vacances de Goop, qui a répertorié tout, d’un presse-agrumes en or à un petit-déjeuner avec des girafes, en passant par une série de voyages axés sur les espèces menacées d’une valeur de plus d’un million de dollars. Et même s’il est amusant de regarder toutes les idées de cadeaux scandaleuses, je ressens un pincement de tristesse devant le fait que le guide de cadeaux de vacances Goop est devenu conscient de soi ces dernières années avec son inclusion d’une catégorie “Cadeaux de vacances ridicules”. Cela élimine la magie du GP de faire une liste de ce qu’elle pense que les gens normaux veulent vraiment.

Autocollants Body Vibes

Bien que je ne sache pas comment on accède à la dimension astrale, je pense que je pourrais probablement couvrir tout mon corps avec les autocollants Body Vibes endossés par Goop et me faire croire en quelque sorte que j’opère au même niveau que le docteur Étrange. Dans un article de blog avec l’URL slug wearable-stickers-that-promouvoir-guérison-vraiment (le «vraiment» m’obtient à chaque fois), Body Vibes est présenté comme des autocollants portables qui sont «pré-programmés à une fréquence idéale, permettant pour qu’ils ciblent les déséquilibres », qui à leur tour« comblent les lacunes de vos réserves, créant un effet apaisant, atténuant à la fois la tension physique et l’anxiété ». Exactement.

shopbodyvibes.com

Initialement, le blog contenait l’affirmation selon laquelle les autocollants étaient «fabriqués avec le même matériau de carbone conducteur que la NASA utilise pour aligner les combinaisons spatiales afin qu’ils puissent surveiller les signes vitaux d’un astronaute pendant l’usure», mais la NASA a eu vent de cela et a déclaré à CNNMoney que «cela ne n’utilisez pas de matériau en carbone pour garnir ses combinaisons, et sa combinaison spatiale actuelle ne contient aucune fibre de carbone. »NASA on Goop:

Quand le GP a rendu le yoga populaire

Alors que le guide des cadeaux de vacances Goop est maintenant sans doute conscient de soi, GP elle-même est un peu une autre histoire. Qui pourrait oublier le jour où elle a parlé au Wall Street Journal et leur a dit qu’elle était à peu près la première personne à essayer le yoga? Elle a évoqué ses humbles débuts en yogi: «Je me souviens quand j’ai commencé à faire du yoga et que les gens me disaient:« Qu’est-ce que le yoga? C’est une sorcière. C’est un monstre. ” ‘

Dieu merci, GP n’était pas là à la fin du XVIIe siècle à Salem! Elle a ensuite ajouté: “Pardonnez-moi si cela se passe mal, mais je suis allé faire un cours de yoga à Los Angeles récemment et la jeune fille de 22 ans derrière le comptoir était comme, ‘Avez-vous déjà fait du yoga avant?’ Et littéralement je Je me suis tourné vers mon amie et je me suis dit: «Elle a ce travail parce que j’ai déjà fait du yoga.» »

Il semble que GP ait oublié de faire preuve de diligence raisonnable car, selon LE GOUVERNEMENT DE L’INDE, «la pratique du yoga aurait commencé à l’aube de la civilisation.» Je suis désolé, mais je crois que l’Inde ici .

Gwyneth échoue au défi des coupons alimentaires

Cela s’est aussi bien passé que vous ne le pensez. En 2015, GP a blogué que «le chef (et le grand homme)» (whoops) Mario Batali l’a mise au défi de vivre avec un budget alimentaire de 29 $ pendant une semaine. Paltrow a dit un jour qu’elle préférait «mourir plutôt que de laisser mon enfant manger une tasse de soupe», donc cela ne devrait pas surprendre qu’elle ait échoué après quatre jours, surtout quand vous découvrez que c’est ce qu’elle a acheté pour le semaine complète:

Goop

Je… je n’ai rien à dire sauf qu’elle a acheté CILANTRO. Ce n’est que dans le monde de GP que vous achetez une herbe superflue avec un budget de 29 $.

Mise à la terre

Comme vous l’avez vu avec le découplage conscient, les gens extrêmement riches comme GP aiment donner de nouveaux noms à des choses régulières, c’est ainsi que «marcher pieds nus» est devenu «mise à la terre» ou «mise à la terre». Selon un Goop Q&A avec le chef du mouvement de mise à la terre Clint Ober, la thérapie consiste à placer vos pieds et vos mains nus sur la terre (lire: le sol), puis à marcher pieds nus pendant au moins 30 minutes. C’est un GP d’entraînement qui ne jure que par les gars. Vous savez que la douleur chronique, l’insomnie ou la dépression vous tourmentent depuis des années? Selon Goop, tout cela peut être éliminé par la mise à la terre, ce qui n’est encore qu’un mot de fantaisie pour «marcher pieds nus». En termes super scientifiques et pas du tout des conneries, Ober explique que «la terre a un approvisionnement infini en les électrons libres, donc quand une personne est mise à la terre, ces électrons circulent naturellement entre la terre et le corps, réduisant les radicaux libres et éliminant toute charge électrique statique. »J’aime quand les gens utilisent des mots scientifiques pour remplacer la preuve scientifique réelle!

Conseil de pro: assurez-vous de ne pas marcher sur un clou rouillé ou tout autre objet pointu caché dans la terre, ce qui annulera à son tour tous les effets positifs de la mise à la terre, comme marcher pieds nus.

L’exorcisme de Julianne Hough

Dans le clip ci-dessus d’une récente conférence à Davos, vous pouvez voir Dancing With the Stars pro Julianne Hough convulser et gémir / crier pendant une sorte d’exorcisme énergétique étrange effectué par John Amaral, un travailleur du corps et un chiropraticien. Vous vous demandez peut-être ce que ces deux-là ont à voir avec Goop. Eh bien, Amaral et Hough apparaissent tous les deux dans The Goop Lab pour l’épisode “The Energy Experience”, dans lequel ils parlent des bienfaits de l’énergie d’Amaral.

Netflix





































Netflix





































Netflix

Honnêtement, c’est bon pour Julianne si elle pense que cela aide réellement. Mais, comme c’est le cas pour presque tous les autres scandales de bien-être que Goop a endurés, il est problématique lorsque des célébrités populaires traitent ces pratiques inhabituelles comme des solutions médicales éprouvées.

Volé volontairement par Bees for Beauty

Renard

Comme le dit le vieil adage, la douleur est la beauté, et personne n’en sait plus sur la douleur et la beauté que notre propre médecin généraliste. Non seulement a-t-elle courageusement discuté d’être piquée par des abeilles pour la beauté dans le numéro inaugural de Goop Magazine, mais elle a également approuvé la pratique avec cette citation étonnante dans le New York Times: «Les gens l’utilisent pour se débarrasser de l’inflammation et des cicatrices. C’est en fait assez incroyable si vous le recherchez. Mais, mec, c’est douloureux. “Je crois vraiment à cette dernière partie.