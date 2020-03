Des paniers de basket-ball aux États-Unis supprimés, fermés, fermés

Avec les sports en suspens pendant la pandémie de coronavirus et alors que nous essayons de nous éloigner et de nous isoler pour «aplatir la courbe», les cerceaux récréatifs ont également été arrêtés car, comme l’a dit le gouverneur de New York Andrew Cuomo, «il n’y a pas de concept de distanciation sociale en jouant basketball. Ça n’existe pas. “

Tant de gouvernements locaux ne se contentent pas de dire «pas de basket-ball» et c’est tout. Les autorités ont supprimé les cerceaux, mis en place des engins pour empêcher leur utilisation ou mis en place des moyens pour bloquer les tribunaux afin que les gens n’essaient même pas.

C’est devenu une tendance – des photos de ces panneaux sans cadre ou des tribunaux fermés, en partie grâce au journaliste de Bleacher Report, Howard Beck, qui l’a jugé #Hoopocalypse.

Voici quelques-uns de ces plans:

.