Des paroles réconfortantes de Sadio Mane à l’homme du match contre Tottenham, la signature du record de Watford, Ismaila Sarr, commence à regarder la partie

“Prends soin de mon garçon” étaient les mots que Sadio Mane a prononcés à Troy Deeney à propos de son ami proche Ismaila Sarr dans une conversation d’après-match après la défaite 2-0 de Watford contre Liverpool en décembre.

Les soins sont quelque chose que Sarr a reçu en abondance depuis, non seulement de ses coéquipiers, mais de l’entraîneur-chef des Hornets Nigel Pearson.

Sous le nouveau patron, le joueur de 21 ans a trouvé ses pieds et regarde chaque pouce d’une signature de 40 millions de livres sterling.

On attendait beaucoup de l’international sénégalais lorsque Watford lui a fait signer son record de club à Rennes, mais une combinaison de blessures et d’horribles frelons.

forme précoce, a vu Sarr lutter pour s’adapter aux exigences du football anglais.

Cette défaite contre Liverpool en décembre, lors du premier match de Pearson, était un microcosme du début de la vie du jeune en Angleterre; un joueur clairement talentueux, mais manquant de confiance et de conseils, comme on l’a vu quand il a skié une magnifique opportunité à quelques mètres.

De toute évidence, Sarr est vraiment un joueur de confiance, comme en témoigne samedi Tottenham Hotspur, quand il est devenu de plus en plus dans le jeu alors que Watford gagnait plus de terrain.

Mais avec un rythme et une puissance fulgurants, le joueur de 21 ans a la capacité d’être un batteur mondial.

Sarr a été nommé homme du match contre Tottenham

Un arrière jaune pour le jeune arrière gauche des Spurs Japhet Tanganga l’a laissé marcher sur une corde serrée, une situation que Sarr a cherché à exploiter à chaque occasion en se précipitant dans l’espace derrière.

Qu’il s’agisse de jouer à deux contre deux avec Adrian Mariappa ainsi qu’Etienne Capoue ou une petite habileté, le joueur de 21 ans a eu le passage à tabac de son homme presque à chaque fois.

Lorsqu’il est en mouvement, c’est un vrai cauchemar, encore plus quand vous ajoutez sa capacité de croisement, avec Sarr qui fouette un certain nombre de super balles qui ne faisaient que supplier un joueur de Watford de finir.

Il aurait dû avoir un but et une passe décisive à son nom au début de la deuxième mi-temps lorsque, d’abord, après avoir musclé les Spurs à l’arrière gauche, il a envoyé une balle pétillante qui aurait dû être retournée par Abdoulaye Doucoure et quelques instants plus tard, Sarr a obtenu à la fin d’un coup de Deeney intelligent, seulement pour gaspiller le pied latéral de son effort au large du poteau.

Trouvez ce petit peu de cruauté supplémentaire et l’international sénégalais sera le joueur complet.

Le fait qu’il ait boité tard, après s’être cassé le ventre pour revenir pour faire une interception vitale, sera une préoccupation pour Watford, mais ils peuvent être fiers du fait qu’ils ont un joueur de la qualité du joueur de 21 ans. sur leurs livres.

L’ancien attaquant de Watford, Tommy Smith, sait ce qu’il faut pour se rendre à Vicarage Road, après avoir trouvé le fond du filet plus de 60 fois au cours de deux sorts avec les Hornets et il pense que le club du Hertfordshire a un vrai joyau entre les mains.

Il a déclaré: «C’est difficile quand vous êtes un jeune garçon et que vous arrivez avec un prix élevé, en particulier pour un club comme Watford et Sarr a été leur plus grande signature à ce jour, donc l’attente est là. Je pense que Nigel Pearson est arrivé au bon moment, où il a eu six mois pour s’installer et s’habituer à la ligue et à l’entraînement.

«Il est électrique et vous pouvez voir que cela fait peur aux défenseurs. La façon dont Watford a été sous Pearson, en le gardant large et en lui envoyant le ballon tôt et en lui permettant de courir au

défenseurs, il a presque un peu de liberté pour rester large ou entrer.

«Il a un peu de rôle libre dans la position qu’il joue et cela semble l’avoir vraiment libéré. Sa confiance a grandi et il est un garçon fort et les gens rebondissent sur lui maintenant.

“Je pense que nous avons un petit bijou en lui, je dois dire. Il sera très intéressant de regarder la montée de son jeu jusqu’à la fin de la saison, car un peu comme Richarlison, nous aurions peut-être fini par dénicher un joueur que certains des quatre meilleurs clubs pourraient rechercher. »

Plus de performances comme celle-ci et vous ne reviendriez pas contre Sarr de faire la queue aux côtés de son meilleur ami Mane à Liverpool dans les saisons à venir.

