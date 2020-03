Des personnalités d’ESPN s’amusent avec Singalong

Par Charles Curtis |

20 mars 2020 9 h 46

Beaucoup de gens proposent leurs propres versions de la vidéo qui est apparue cette semaine dans laquelle l’actrice de Wonder Woman Gal Gadot a enrôlé un tas de célébrités pour chanter Imagine de John Lennon.

On se moque de tous les coins d’Internet, et avec un tas de personnalités ESPN de spectacles comme Around the Horn et Highly Questionable restant à la maison en raison de la distanciation sociale, ils ont eu le temps d’offrir leur propre supercoupe de chant: In the End, by Linkin Park, qui semble avoir germé d’une blague de Pablo Torre sur Twitter.

C’est assez génial:

Charles Curtis

Charles est écrivain pour For The Win. Il a une fois laissé tomber une balle facile et délicate au stade Shea et a été hué par 35 000 fans des Mets en colère (et ne s’en est pas remis).

.