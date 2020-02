Des photos du nouveau kit de Tottenham pour la saison 2020/21 ont été divulguées en ligne avec Nike pour un look accrocheur dans le Home Strip

Tottenham a encore 12 matchs de Premier League à jouer cette saison, mais les préparatifs pour la saison prochaine sont déjà en cours.

D’accord, ce n’est que le kit domicile 2020/21 qui est en cours de préparation, mais c’est évidemment une partie très importante des activités du club.

Le kit des Spurs la saison prochaine sera très différent de celui de cette saison

Traditionnellement, leurs bandes à la maison sont assez discrètes avec un haut blanc assez uni et peu de modèles, mais ils opteront pour une nouvelle approche la saison prochaine.

Footy Headlines a publié des images de la bande Nike possible et il est juste de dire que c’est une pièce accrocheuse. La base blanche du kit maison est associée à des garnitures bleu marine et jaunes.

Le col, qui serait le même que celui utilisé sur le maillot extérieur de Barcelone, est bleu marine avec une bordure jaune.

Et à l’intérieur, des rayures latérales en zigzag reflètent ce style.

Les conceptions sont quelque chose que vous n’associez pas habituellement aux Spurs

Les fans prendront-ils ce kit?

C’est un kit que les Spurs pourraient bien présenter en Ligue des champions la saison prochaine, malgré leur mauvais début de campagne.

Ils sont actuellement en dehors du top quatre, cependant, à la suite de l’annonce de l’interdiction de jouer à Manchester City dans les compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, terminer cinquième sera suffisant pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine à condition que les hommes de Pep Guardiola terminent dans le top quatre et l’interdiction est confirmée par l’UEFA.

Les Spurs sont actuellement cinquième, après avoir battu Aston Villa le week-end et ne sont plus qu’à un point de la quatrième place de Chelsea, bien que les Bleus aient un match en main.

Mais les hommes de Jose Mourinho devront continuer à obtenir de bons résultats avec le package surprise Sheffield United juste un point derrière eux.

Mourinho a déclaré: «Quand nous parlons de cinquième, les loups, Sheffield [United], Manchester United, Arsenal et Everton se tournent vers la table et, semaine après semaine, disent: «Nous pouvons le faire» et ils le peuvent.

«Cela va donc être très difficile. Nous avons un gros combat et vous pouvez voir samedi que Liverpool était premier contre dernier, et aujourd’hui avec Villa se battre pour rester dans la division à quel point c’était difficile. »

