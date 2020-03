Des photos étranges d’un stade vide en raison d’un coronavirus

La Juventus et l’Inter Milan ont disputé un important match de Serie A dimanche, mais le match s’est joué dans des circonstances extraordinaires. En raison de préoccupations concernant la propagation de COVID-19, un nouveau coronavirus qui se propage à l’échelle mondiale, le jeu s’est joué à huis clos.

Il a fourni une atmosphère au-delà de l’étrange. À la télévision, on pouvait entendre des joueurs individuels parler sur le terrain et appeler les coéquipiers. Lorsque les buts ont été marqués, le seul son était le banc de l’équipe et le personnel d’entraînement applaudissant, leurs cris résonnant dans le stade vide.

L’Italie fait face à l’une des pires épidémies de coronavirus au monde. Le 8 mars, l’agence gouvernementale de protection civile a annoncé que 366 personnes étaient décédées de la maladie, le nombre d’infections passant de 1 492 à 7 375.

Le match entre la Juventus et l’Inter a été retardé dans un premier temps tandis que la ligue a débattu de son annulation totale. Finalement, ils ont décidé d’aller de l’avant. La Juventus a gagné 2-0 sur les buts de Paulo Dybala et Aaron Ramsey.

