Des photos incroyablement belles montrent le côté brut de la prédation des orques

Jeudi, un opérateur d’observation des baleines dans le sud de la Californie a capturé des images spectaculaires montrant un type rarement observé d’épaulard chassant des dauphins.

Domenic Biagini, qui dirige Gone Whale Watching San Diego, a également apprécié une rencontre extraordinaire avec les baleines à bec de Curvier lors d’une expérience qu’il a comparée à “jouer à la loterie deux fois en une journée”.

«Nous pensons que nous sommes la première entreprise d’observation des baleines du sud de la Californie à photographier une baleine à bec lors d’un voyage officiel d’observation des baleines!» Biagini se vantait sur Facebook. “Nous avons trouvé une paire des animaux de plongée les plus profonds de la planète près de l’île de San Clemente, et l’un s’est même approché de notre bateau!”

Après la rencontre des baleines à bec, Biagini et ses passagers ont rencontré trois orques, ou orques, du Pacifique tropical oriental au large de l’île de Santa Catalina.

Les ETP, comme on les appelle souvent, se nourrissaient de dauphins communs et dispersaient la gousse effrayée. Biagini a déclaré à For The Win Outdoors que la manière dont ils ont pu attraper les petits cétacés semblait «sans effort».

Un orque mâle a saisi un dauphin avec ses mâchoires et a semblé montrer ses prises à la charte de Biagini de la même manière qu’un chat de compagnie pourrait montrer une souris fraîchement attrapée. (Voir les photos du haut.)

“Ils l’ont amené directement sur notre bateau”, a déclaré Biagini.

Les épaulards ETP, qui sont connus pour chasser les dauphins, ne sont observés que sporadiquement au sud de la Californie.

Alisa Schulman-Janiger, une chercheuse d’épaulards basée dans le sud de la Californie, a déclaré qu’un ETP mâle rencontré par Biagini avait également été repéré au large de Catalina en août dernier.

Les baleines à bec de Curveir sont rarement rencontrées au large du sud de la Californie, principalement parce qu’elles habitent les eaux pélagiques et ont tendance à rester loin au large.

Ils se nourrissent principalement de calmars, mais se nourrissent également de poissons d’eau profonde. Une étude de suivi de 2014 au large de la Californie a révélé que les baleines à bec de Curvier plongeront à près de 10000 pieds sous la surface à la recherche de proies.

–Les photos des épaulards ETP et des baleines à bec de Curvier sont une gracieuseté de Domenic Biagini / Gone Whale Watching San Diego

.