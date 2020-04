Des promoteurs aux psychologues du football

.

Journal La Jornada

Dimanche 26 avril 2020, p. a10

Paris. L’inactivité et l’avenir financier incertain ont déjà un impact sur les joueurs de football, après l’arrêt du tournoi en raison de la pandémie de coronavirus. Dans ce panorama préoccupant, leurs agents ont assumé des rôles différents de celui de représenter leurs clients, et maintenant ils sont une sorte de confident pour essayer de les garder calmes pendant que la crise s’éclaircit.

Nous jouons le rôle de baby-sitter, papa ou frère aîné. Je vends principalement de la patience, explique Frédéric Guerra, qui gère entre autres les intérêts de Maxime Gonalons (Grenade) et Florent Balmont (Dijon).

La suspension du football européen à la mi-mars et l’enfermement dans de nombreux pays ont éloigné les joueurs des terrains, ce qui a conduit à des images d’incertitude et d’anxiété.

Déprimé

Tel que publié par l’Union mondiale des footballeurs (FIFpro) cette semaine, plus de 10% des joueurs présentent des symptômes de dépression.

«J’ai les acteurs de la communication plus souvent que d’habitude. J’ai passé beaucoup de temps au téléphone », raconte un représentant qui travaille en région lyonnaise.

On sent qu’ils manquent de foot, d’adrénaline, de communion avec le public. Ils vivent de leur passion, donc au bout d’une semaine ou deux, ils vont bien, mais ça prend plus de temps, ajoute l’agent d’un joueur marseillais.

La crise provoquée par l’épidémie a changé le cours de la saison d’une manière sans précédent et personne ne sait ce qui va se passer dans les prochains mois. À ces doutes s’ajoutent les questions économiques, de nombreux experts prédisant l’explosion de la bulle du football, qui pourrait avoir un impact immédiat sur les salaires et les contrats.

Les joueurs sont pleinement conscients du problème mondial de la pandémie et savent que le football ne peut être ignoré, explique Stéphane Canard, président de l’Union des agents sportifs de France (UASF).

Avec ses collaborateurs Nicolas Dieuze et Stéphane Trévisan, deux anciens joueurs, nous avons eu des contacts fréquents et longs avec eux (footballeurs), au moins une fois par semaine, explique Canard.

Les représentants des footballeurs jouent aujourd’hui, outre le rôle de conseiller économique comme ils le font habituellement, celui de psychologue improvisé face à la crise provoquée par la pandémie.

