“Des rayures de cocaïne, des pipes à cannabis, des femmes …”

La dernière danse Elle a été dévoilée du dimanche soir au lundi avec la diffusion de ses deux premiers chapitres. Le documentaire très attendu sur la vie de Michael Jordan Les téléspectateurs n’ont pas été déçus, découvrant le visage moins connu de ce qui est considéré par beaucoup comme le meilleur basketteur de l’histoire.

Les deux premiers chapitres de la série concernent Le passage de Jordan à l’université où il est devenu un mythe, en Caroline du Nord, ainsi que son arrivée aux Chicago Bulls lors du fameux repêchage de 1984, dans lequel il a été choisi à la troisième place, derrière Hakeem Olayuwon et Sam Perkins. La franchise Illinois, qui a misé avec succès sur Michael, n’était pas à l’époque une référence au sein de la NBA.

L’atmosphère qui respirait chez les Bulls à l’arrivée de Jordan, il n’était pas le meilleur, comme l’a raconté le ‘23’. Les vétérans ont fait des choses que je n’ai pas vues, comme une fois en pré-saison. Je pense que c’était à Peoria, dans l’Illinois. J’étais à l’hôtel pour essayer de retrouver mes collègues et j’ai commencé à frapper à toutes les portes et j’en suis arrivée à une où il y avait du bruit. Je pouvais entendre quelqu’un dire «chut, il y a quelqu’un là-bas». Puis j’ai entendu une voix demandant: “Qui est-ce?” J’ai répondu: «MJ». Et ils ont dit: “Merde, c’est juste le novice. Ne t’inquiète pas ». Ils ont donc ouvert la porte et pratiquement toute l’équipe était là, faisant des choses que je n’avais jamais vues de ma vie. Vous avez eu des traces de cocaïne partout, des pipes à cannabis, des femmes… C’était un cirque ».

Avec des gallons à l’arrivée, Michael a précisé sa position. “Je m’en vais. Si quelqu’un apparaissait dans cette pièce à ce moment-là, je serais tout aussi coupable que le reste des gens dans cette pièce. Des articles sont apparus disant que les Bulls étaient un cirque de cocaïne. Dès lors, j’étais seul ».

Les drogues étaient également à l’ordre du jour dans les premiers jours de la Jordanie en NBA, mais le gardien a rapidement été retiré de ce monde. “Je n’allais pas dans les clubs, je ne fumais pas, je n’utilisais pas de cocaïne et à cette époque je ne buvais pas. Je cherchais juste à me reposer un peu et à bien jouer au basket-ball », dit-il dans The Last Dance.