Des rumeurs selon lesquelles Edge sortirait de sa retraite et entreraient dans le rythme de Royal Rumble

Le WWE Hall of Famer Edge est à la retraite depuis 2011 après avoir souffert d’une sténose vertébrale.

Edge s’est taillé une belle carrière en tant qu’acteur et podcasteur de lutte, sans parler de l’émission qu’il a avec Christian sur le WWE Network.

WWE

Edge lors de son camée à SummerSlam

Peu de fans croyaient vraiment que le joueur de 46 ans reviendrait sur le ring, mais Mike Johnson de PW Insider a fait réfléchir les gens.

Johnson a rapporté qu’Edge était de plus en plus présent sur les enregistrements télévisés récemment et qu’il a signé un nouvel accord avec la WWE à la fin de l’année dernière.

En plus de cela, Edge a livré une lance à Elias lors du lancement de SummerSlam, à la grande surprise de presque tous les fans de la WWE qui étaient surpris de le voir autorisé à se mettre en forme.

Une autre couche de cette histoire est venue directement après cela quand Edge a suggéré sur son pod qu’il pourrait à nouveau avoir un match.

“Pour être parfaitement honnête, je pense que je pourrais faire un match demain”, a déclaré Edge sur son podcast en août dernier. “Je pourrais être explosé mais ça irait. C’est juste d’après ce que je sais avec le personnel médical de la WWE, ils ne le permettront pas. C’est ce que c’est, non? “

De plus, Edge s’est mis en pleine forme.

Voir ce post sur Instagram

Ok, alors voilà. On dirait que je plonge tête baissée dans l’océan des selfies de gym au fromage. Pas d’orteil plongeant ici. Oui. Cependant, j’ai décidé de le faire pour mieux expliquer cette dernière année, et peut-être aider à donner à quelqu’un une incitation. L’automne dernier, nous avons perdu ma maman et mon beau-père John en l’espace de deux mois. Je n’ai pas complètement saisi les retombées émotionnelles jusqu’à ce que je me regarde dans le miroir un jour et je n’aimais pas ce que j’ai vu. Du tout. J’avais arrêté de m’entraîner. J’ai arrêté de suivre un régime, dans une large mesure. Je viens de m’arrêter… de vivre comme moi. Vivre dans le présent. Coincé dans ce passé. J’étais évidemment en deuil. Mais je suis arrivé à la conclusion que ma mère et John ne voudraient pas cela, et je regardais mes filles et je réalisais que si je voulais être avec elles, je devais quitter mes fesses en expansion rapide et aller travailler en bonne santé. J’ai contacté @nutritionsolutions et obtenu mon régime alimentaire. Je ne peux pas en dire assez sur cette entreprise, ils sont incroyables, et ce n’est pas une approbation payée. Ensuite, j’ai commencé à mettre en valeur la sueur. Lentement mais sûrement, j’ai commencé à sortir du funk. Moins léthargique. J’ai commencé à me sentir dynamique. Vital. Content. Comme moi. Ce qui fait de moi un meilleur père et partenaire. Une meilleure période de personne. J’ai utilisé toutes les excuses possibles pour rester coincé. Les blessures et tout ce que j’ai déjà décrit. Mais la seule façon dont je me suis décollé, c’était JUST. AVOIR. EN MOUVEMENT. Donc, si cela atteint même une seule personne qui peut se sentir coincée, sachez simplement que vous n’êtes pas seul et que vous pouvez le changer.

Un post partagé par Adam “Edge” Copeland (@edgeratedr) le 25 août 2019 à 11h05 PDT

Un ami proche et ancienne superstar de la WWE, Tommy Dreamer, doute du retour.

“Je pense que les gens exploseraient”, a commencé Tommy Dreamer, en discutant de la réaction qu’un Edge de retour pourrait avoir. Le co-hôte de Tommy sur Busted Open, Dave LeGreca, a suggéré à Edge non seulement de revenir, mais aussi d’être le seul à éliminer Brock Lesnar (qui entre en numéro 1) pour remporter le Royal Rumble.

“Alors vous auriez tous vos opposants disant que Edge JUST a fait ça, maintenant il va à l’événement principal [of WrestleMania]», Répondit Dreamer. “Tu sais Edge… écoute, je suis ami avec le gars dont je ne pense pas qu’Edge revienne. Il se sent bien, il fait beaucoup de projets extérieurs. Si Edge revenait, ce serait quelque chose d’incroyable. C’est juste que je ne sais pas s’il veut risquer sa santé et son bien-être général.

«Encore une fois, les opposants diraient« il est arrivé à trente ans. [he] Éliminé Brock, maintenant il est tout de suite dans l’événement principal. C’est le ‘Yay’ et je dis cinq secondes plus tard tout le monde [would be] le détester. C’est censé être votre babyface pour le titre. “

Il y a certainement des points à connecter ici et il n’y a pas de fumée sans feu, mais Edge a également réfuté ces rapports à plusieurs reprises.

Bien que les fans soulignent que c’est exactement ce qu’il ferait s’il revenait, donc Edge ne peut pas gagner! Quelque chose semble certainement en marche, quel qu’il soit.

.