Des stars de la Premier League, dont Jordan Henderson, Harry Kane et Harry Maguire, annoncent le lancement d’un fonds pour lever des millions pour le NHS lors d’une pandémie de coronavirus

Les stars de la Premier League se sont réunies pour créer un fonds qui devrait lever des millions de livres pour le National Health Service.

Les joueurs de tous les 20 meilleurs clubs de vol en Angleterre ont tweeté une photo d’une déclaration avec la légende «#PlayersTogether» mercredi soir alors qu’ils annonçaient l’initiative, dirigée par le capitaine de Liverpool Jordan Henderson.

Henderson serait le moteur de l’organisation du fonds des joueurs

La semaine dernière, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a exhorté les footballeurs à “jouer votre rôle” pendant l’épidémie de coronavirus en contribuant au NHS, tandis que la Premier League a proposé des réductions de salaire de 30% pour tous les joueurs.

Cependant, de nombreux joueurs se sont inquiétés du fait que tout report de salaire irait à leurs clubs et propriétaires respectifs et non au NHS, ce qui les conduirait à faire cavalier seul.

Dans une déclaration publiée par des centaines de stars de la Premier League sur les réseaux sociaux, dont Henderson, le capitaine anglais Harry Kane et le capitaine de Manchester United Harry Maguire, il a été expliqué qu’ils s’étaient associés à NHS Charities Together (NHSCT) – l’organisation faîtière nationale de plus de 150 personnes. organismes de bienfaisance enregistrés du NHS – pour s’assurer qu’ils peuvent «distribuer de l’argent là où il est le plus nécessaire».

La création du fonds a fait suite à des discussions approfondies entre les footballeurs seniors de tout le pays sur la meilleure façon d’aider leurs communautés.

La déclaration se lit comme suit: «Au cours de la semaine dernière, en tant que groupe de joueurs de Premier League, nous avons eu de nombreuses discussions avec la vision de créer un fonds de contribution qui peut être utilisé pour distribuer de l’argent là où il est le plus nécessaire dans ce COVID. -19 crise; aider ceux qui se battent pour nous sur la ligne de front du NHS ainsi que d’autres domaines clés de besoin.

«C’est un moment critique pour notre pays et pour notre NHS, et nous sommes déterminés à aider de toutes les manières possibles.

«Nous pouvons confirmer qu’après de longues conversations entre un grand nombre de joueurs de tous les clubs de Premier League, nous avons créé notre propre initiative collective de joueurs, #PlayersTogther, et nous nous sommes associés avec NHS Charities Together (NHSCT) afin de les aider à générer et distribuer des fonds rapidement et efficacement là où ils sont le plus nécessaires.

«Le NHSCT est l’organisation faîtière nationale de plus de 150 organismes de bienfaisance enregistrés du NHS, travaillant en étroite collaboration avec la Charity Commission, le Department of Health and Social Care et le NHS England pour représenter, défendre et soutenir les organismes de bienfaisance officiels du NHS. NHSCT est le partenaire caritatif officiel du NHS au niveau national.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

«Les contributions que cette initiative générera aideront le NHSCT à octroyer rapidement des fonds à la ligne de front pour soutenir de plusieurs façons, notamment pour améliorer le bien-être du personnel du NHS, des bénévoles et des patients touchés par COVID-19, ainsi que pour aider les aider dans leur travail à soutenir de nombreux autres domaines critiques dans le besoin, maintenant et à plus long terme.

«#PlayersTogether, c’est que nous, en tant que joueurs, collaborons ensemble pour créer une initiative volontaire, distincte de toute autre conversation de club et de ligue, qui peut aider à obtenir les fonds nécessaires à ceux qui en ont besoin en ce moment. Essayer d’aider, avec tant d’autres dans le pays, fait une réelle différence.

«Nos prières et nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette crise. En restant ensemble, nous passerons à travers cela.

“Rester à la maison. Protégez le NHS. Sauver des vies. #PlayersTogether. “

Hancock a applaudi l’initiative sur Twitter, déclarant: «Accueillez chaleureusement cette décision chaleureuse de tant de footballeurs de Premier League de créer #PlayersTogether pour soutenir les organismes de bienfaisance du NHS. Vous jouez votre rôle. “

L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, Gary Neville, qui a farouchement défendu les footballeurs à la suite des commentaires de Hancock, a tweeté sa joie.

Il a déclaré: «Les joueurs ont parlé. Bravo à vous tous. #playerstogether. “

.