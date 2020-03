Des stars de la WWE comme Sasha Banks, Braun Strowman et Sheamus tweetent sur le coronavirus alors que les rumeurs selon lesquelles WrestleMania serait annulée tourbillonnaient

Dès que le coronavirus a été annoncé comme pandémie, le monde du sport dans son ensemble a été touché.

La NBA et la LNH ont toutes deux suspendu leurs saisons. Le football espagnol et italien s’est arrêté et tous les événements majeurs dans les pays concernés sont soit en cours de révision, soit annulés.

WWE.com

Shane McMahon (à gauche), Vince McMahon (au centre) et Stephanie McMahon (à droite)

WrestleMania semble être le seul événement debout à l’heure où nous écrivons et la WWE est désespérée pour qu’elle se poursuive.

Bien sûr, c’est leur événement de bannière et beaucoup ce qu’ils fondent toute leur année, mais avec trois cas confirmés de coronavirus dans la région de Tampa Bay déjà, c’est difficile à imaginer.

Des superstars comme Braun Strowman, Sasha Banks et Sheamus ont donné leur avis sur ce qui se passe en ce moment.

Cela me fait perdre de vue ce qui se passe dans le monde, c’est le manque de considération pour les autres. Se promener dans l’aéroport en regardant et en écoutant des gens tousser et éternuer sans se couvrir le fichu visage sans se soucier du monde pour les autres est au-delà de l’irréprochable

– Braun Strowman (@BraunStrowman) 12 mars 2020

Il est entendu que les officiels de la WWE – y compris Vince McMahon lui-même – ont tenu des réunions avec les officiels de Tampa aujourd’hui concernant le statut de WrestleMania.

Strowman a en fait fait une vidéo l’autre jour disant aux fans de «se laver les mains!» – une pièce de son célèbre slogan «prends ces mains!»

WrestleMania possède l’une des cartes les plus empilées de mémoire récente et la WWE semblait être sur le point de construire une nouvelle vague d’étoiles.

Rhea Ripley devait arriver contre Charlotte Flair pour le titre NXT et Drew McIntyre a été en feu dans sa poursuite de Brock Lesnar et du titre WWE.

Avec un peu plus de trois semaines avant la fin de l’événement, la WWE serait à tout le moins obligée de reporter l’événement et cela ne favoriserait pas le talent susmentionné.

Allaient-ils étirer leurs intrigues ou devraient-ils faire de nouveaux plans pour WrestleMania? Seul le temps nous le dira.

.