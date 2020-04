Des stars de la WWE, les fans réagissent au match déconcertant de John Cena-Bray Wyatt

Les fans de la WWE ne savaient pas à quoi s’attendre du match “Firefly Fun House” entre John Cena et Bray Wyatt, mais l’emblématique “match Boneyard” de la nuit 1 de WrestleMania 36 a placé la barre extrêmement haute pour les stipulations de matchs fantastiques. D’une manière ou d’une autre, d’une manière extrêmement étrange, le match Fun House a produit quelque chose de tout aussi sourcil.

Le match Firefly Fun House n’était pas vraiment un match, et plus une exploration de rêve de fièvre de l’histoire de la WWE à travers l’objectif de la querelle en cours de Wyatt-Cena. Le segment nous a donné la marionnette Vince McMahon, le retour de “The Prototype” et le poing géant de SmackDown, John Cena faisant cent boucles de biceps, Bray Wyatt faisant une impression de Hulk Hogan, Word Life et le Dr of Thuganomics, nWo John Cena et tellement plus. C’était sans aucun doute la chose la plus étrange de l’histoire de WrestleMania, et les fans et les stars de la WWE ont été époustouflés.

