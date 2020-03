Des superstars bon marché qui peuvent vous virer à la gloire, y compris

Beaucoup d’entre nous ont beaucoup de temps libre en ce moment avec la pandémie de coronavirus qui voit de nombreuses personnes isolées chez elles.

Cela a vu un grand nombre de personnes ouvrir Football Manager 2020 – un moyen incroyable de se débarrasser du blues tout en étant coincé à l’intérieur.

Beaucoup se sont tournés vers Football Manager pour faire face à l’ennui

Le dimanche 22 mars à 16 heures, lorsque les fans participeraient généralement à un affrontement Super Sunday en Premier League.

Au lieu de cela, sans footy sur la boîte, 180 838 ont été trouvés en ligne et en jouant FM20 et nous ne pouvons pas leur en vouloir non plus.

Il n’y a rien qui accélère le temps que d’essayer de porter Greys Athletic à la gloire de la Ligue des champions.

Gardant cela à l’esprit, la plupart des gens commencent dans des clubs où ils ne peuvent pas déposer 60 millions de livres sterling sur un arrière droit – nous vous regardons Manchester City – et ces gaffers ont besoin d’une bonne affaire

Heureusement, les gens de l’excellent FMScout.com ont trouvé les meilleurs as pas chers, même si certains doivent être tentés avec un bon salaire.

Alors, quelles étoiles de moins de 30 ans et avec un prix demandé d’environ 6,75 M £ devriez-vous signer? Découvrez ci-dessous.

* Certains joueurs peuvent ne pas être disponibles sur chaque jeu en raison des tailles de base de données différentes

Gardiens de but

Esteban Andrada (Boca Juniors) – Valeur = 2,7 M £

Guido Herrera (Talleres Cba) – Valeur = 2,5 M £

Wuilker Farinez (Millionnaires) – Valeur = 875 000 £

Hugo Gonzalez (Monterrey – prêté à Necaxa) – Valeur = 3,4 M £

David Von Ballmoos (Young Boys) – Valeur = 3,8 M £

Edgar Badia (Elche) – Valeur = 2,2 M £

Josip Posavec (Hajduk Split) – Valeur = 2,8 M £

Marco Sportiello (Atalanta) – Valeur = 3,9 M £

Frederik Ronnow (Eintracht Frankfurt) – Valeur = 2,9 M £

Deportes RCN YouTube

Farinez a beaucoup de potentiel pour être une star

Arrière droit

Loic Nego (Fehervar) – Valeur = 875 000 £

Leonardo Godoy (Talleres Cba) – Valeur = 1,8 M £

Stefan Ristovski (Sporting Lisbon) – Valeur = 4,3 M £

Inigo Lekue (Athletic Bilbao) – Valeur = 5 M £

Nacho Vidal (Osasuna / Atletico Pamplona) – Valeur = 4,2 M £

Gonzalo Montiel (River Plate) – Valeur = 2,3 M £

Francis (Real Hispalis B / Real Betis) – Valeur = 2,4 M £

Stefan Ristovski du Sporting CP en action

Arrière gauche

Cristian Ramirez (Krasnodar) – Valeur = 2,9 M £

Lucas Olaza (Boca Juniors – prêté au Celta Vigo) – Valeur = 2,9 M £

Frank Fabra (Boca Juniors) – Valeur = 2,8 M £

Nicolai Boileson (Kobenhavn) – Valeur = 2,7 M £

Jose Angel (Eibar) – Valeur = 3,1 M £

Pedro Robocho (Guingamp – prêté à Besiktas) – Valeur = 1,5 M £

Frank Fabra de Boca Juniors se bat pour le ballon avec Andres Ricaurte du Deportivo Independiente Medellin

Défenseurs centraux

Georgy Djikia (Spartak Moscou) – Valeur = 4,4 M £

Alexander Scholz (FC Midtjylland) – Valeur = 2,8 M £

Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen) – Valeur = 5,5 M £

Juan Cruz Komar (Talleres Cba) – Valeur = 2,8 M £

Saul Salcedo (Huracan) – Valeur = 2,6 M £

Jemerson (Monaco) – Valeur = 3,8 M £

Emmanuel Mammana (Zenit) – Valeur = 3,3 M £

Luis Abram (Velez) – Valeur = 2,9 M £

Jeffrey Bruma (Wolfsburg – prêté à Mayence) – Valeur = 3,7 M £

Marc-Oliver Kempf (Stuttgart) – Valeur = 3,7 M £

Jemerson en action pour Monaco

Milieux défensifs

Guilherme (Olympiakos) – Valeur = 3,5 M £

Mauro Arambarri (Getafe) – Valeur = 9 M £

Victor Cantillo (Corinthians) – Valeur = 3,5 M £

Joao Palhinha (Sporting Lisbon – prêté à Braga) – Valeur = 3,7 M £

Robert Piris (Flamengo) – Valeur = 2,9 M £

Ronaldo Vieira (Sampdoria) – Valeur = 5,25 M £

Eric Remedi (Atlanta United) – Valeur = 3,1 M £

Eric Remedi a eu un grand succès avec Atlanta United

Milieux centraux

Jonathan Dos Santos (LA Galaxy) – Valeur = 4,9 M £

Matias Zaracho (Racing Club) – Valeur = 3 M £

Hamza (Hajduk Split) – Valeur = 2 M £

Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscou) – Valeur = 4,6 M £

Jozabed (Celta Vigo – prêté à Gérone) – Valeur = 5,75 M £

Santi Comesana (Rayo Vallecano) – Valeur = 2,7 M £

Jorman Campuzano (Boca Juniors) – Valeur = 2,5 M £

Jonathan dos Santos est maintenant un succès en MLS

Milieux offensifs

Juan Fernando Quintero (River Plate) – Valeur = 3,7 M £

Rasmus Falk (Kobenhavn) – Valeur = 3,2 M £

Evander (FC Midtjylland) – Valeur = 3 M £

Emanuel Reynoso (Boca Juniors) – Valeur = 3,1 M £

Victor Guzman (Pachuca) – Valeur = 3,6 M £

Jarlan Barrera (Atletico Nacional) – Valeur = 575 000 £

Lucas Robertone (Velez) – Valeur = 3,4 M £

Lucas Andersen (AaB) – Valeur = 2 M £

Après avoir joué à la Coupe du monde 2018, Juan Fernando Quintero joue maintenant pour River Plate

Ailier droit

Wanderson (Krasnodar) – Valeur = 7,25 M £

Sebastian Palacios (Independiente – prêté chez Newell’s Old Boys) – Valeur = 3,1 M £

Walter Montoya (Cruz Azul – prêté au Racing Club) – Valeur = 2,8 M £

Alejandro Chumacero (Puebla) – Valeur = 1,7 M £

Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach) – Valeur = 6,75 M £

Sebastian Villa (Boca Juniors) – Valeur = 2,7 M £

Patrick Herrmann de Borussia Mönchengladbach

Wingers gauches

Edwin Cardona (Monterrey – prêté à Tijuana) – Valeur = 4,5 M £

Javier Aquino (Tigres) – Valeur = 3,5 M £

Amin Younes (Napoli) – Valeur = 9,5 M £

Ricardo Centurion (Racing Club – prêté à Velez) – Valeur = 3,3 M £

Moses Simon (Levante – prêté à Nantes) – Valeur = 7 M £

Ivan Sanchez (Elche) – Valeur = 2,8 M £

Amin Younes a du mal à trouver ses pieds avec Napoli

Grévistes

Marko Livaja (AEK Athènes) – Valeur = 5 M £

Alexandr Kokorin (Zenit – prêté à Sotchi) – Valeur = 1,5 M £

Ramon Abila (Boca Junior) – Valeur = 3,1 M £

Jannik Haberer (Freiburg) – Valeur = 5 M £

Tasos Donis (Stuttgart – prêté à Reims) – Valeur = 4,9 M £

Mattia Destro (Bologne – prêt à Gênes) – Valeur = 4,9 M £

Nicolas Fernandez (San Lorenzo) – Valeur = 3 M £

Rafael Santos Borre (River Plate) – Valeur = 3,3 M £

Tasos Donis est le fils de l’ex-star de Blackburn Giorgos Donis

.