Des superstars qui ont l’air bizarres dans d’autres uniformes

Nous l’avons déjà dit et nous le répéterons, probablement beaucoup en 2020: Tom Brady portant les couleurs des Buccaneers de Tampa Bay est la chose la plus étrange de tous les temps (en particulier pour les durs à cuire des New England Patriots, désolé).

Nous avons vu des interprétations et des créations d’artistes de ce à quoi il ressemblera lorsqu’il enfilera l’uniforme qui comprend le casque Jolly Roger, et wow, c’est bizarre. Mais il n’est pas le premier mégastar à changer d’équipe à la fin de sa carrière.

Jetons un œil à certains des grands noms qui ont fait le même mouvement que Brady ou qui ont été échangés ailleurs.

1. Michael Jordan avec les sorciers: le plus étrange!

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

2. Joe Montana avec les chefs: Au moins, les couleurs étaient en quelque sorte proches de celles des Niners.

© (Photo AP / Ed Zurga)

3. Karl Malone et Gary Payton avec les Lakers: Parfois, vous oubliez qu’ils ont essayé la super équipe et ont échoué.

© (AP Photo / Ric Francis)

4. Hakeem Olajuwon avec les Raptors: Tellement étrange de le voir sortir des couleurs des Rockets.

© . / Robert Padgett

5. Madison Bumgarner avec les Diamondbacks: Nous l’avons vu pas dans un Giants uni ce printemps.

© AP Photo / Ross D. Franklin

6. Shaquille O’Neal avec les Celtics: c’est Magic Shaq, Lakers Shaq ou même Heat Shaq. C’est ça.

© Greg M. Cooper-US PRESSWIRE

7. Shaquille O’Neal avec les Cavaliers: voir ci-dessus.

© AP Photo / Tony Dejak

8. Shaquille O’Neal avec les Suns: Vous avez l’idée.

© (Rob Schumacher / République de l’Arizona)

9. Emmitt Smith avec les Cardinals: Je ne peux pas croire qu’il n’était pas un Cowboy à vie.

© (AP Photo / John Froschauer)

10. Brett Favre avec les Jets: Je ne sais pas pourquoi, mais c’est plus étrange que quand il était avec les Vikings.

© Kyle Terada-US PRESSWIRE

11. Martin Brodeur avec les Blues: C’était tellement choquant quand il a rejoint St. Louis après avoir passé toute sa carrière avec les Devils.

© (Photo AP / Mark J. Terrill)

12. Jerry Rice avec les Raiders: les Seahawks aussi! C’est une légende Niners!

© (AP Photo / Paul Sakuma)

13. Andre Johnson avec les Colts: J’AI COMPLÈTEMENT oublié que cela s’est produit avec les Texans.

© Charles LeClaire-USA TODAY Sports

14. Patrick Ewing avec les Sonics: Et la magie aussi.

© (Photo AP / Stevan Morgain)

15. Dwyane Wade avec les Cavaliers: Au moins, il est finalement retourné à la chaleur!

© (AP Photo / Tony Dejak)

16. Ken Griffey Jr. avec les White Sox: J’ai également oublié que cela s’est produit!

© Tom Fluegge-US PRESSWIRE

