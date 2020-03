Des vétérans qui voient l’événement international en danger

La décision de l’UEFA de reporter le Championnat d’Europe à l’été 2021 suivant rend difficile la tâche de certains vétérans. Pour la plupart, ces joueurs étaient clairs qu’ils allaient jouer le dernier championnat avec leurs équipes cet été et ce report perturbe leurs plans.

Manuel Neuer

Gardien du Bayern Munich viendrait au rendez-vous avec 35 ans, bien qu’il conserve la propriété à la fois dans l’équipe et dans la sélection, où rivaliser avec Ter Stegen. Pour Low, il n’y a jamais eu beaucoup de doute: “Neuer est notre capitaine et notre numéro un.”

Modric

Le milieu de terrain du Real Madrid s’est amélioré par rapport à la saison dernière, peut-être lorsqu’il a le plus accusé la chute physique. Ses changements de rythme ne sont plus comme il y a des années, mais a appris à mieux gérer les pauses. Il a été le pilier de la Croatie ces dernières années et jouerait la Coupe d’Europe avec 35 ressorts.

Pepe

L’ancien Real Madrid aura très difficile. L’objectif d’atteindre l’Euro 2020 avait été fixé, mais le report perturbe ses projets. Il aura 38 ans en février 2021 et sa présence à l’événement international est compliquée, mais pas impossible.

Cazorla

Sa grande saison avec Villarreal l’a placé comme favori pour être parmi les 23 choisis par Luis Enrique. Cependant, aura 36 ans avant l’Eurocup de l’été prochain et il reste à voir s’il est capable de maintenir ce niveau élevé pour être sur la scène internationale.

Cristiano Ronaldo

Bien que le portugais reste à un niveau élevé, les années passent et Cristiano atteindrait l’Eurocopa 2021 avec 36 ans. Connaissant sa faim et son caractère, il fera sûrement sa part pour revalider le titre avec le Portugal l’été prochain.

Chiellini

La légende de l’équipe italienne jouerait l’Euro 2021 avec 36 ans. Il a récemment récupéré d’un ligament croisé antérieur déchiré au genou, qu’il a subi le premier jour de Serie A. Son objectif était de se rendre à l’Eurocup cet été, après combien il lui était difficile de ne pas se qualifier avec sa sélection à la Coupe du monde en Russie.