Deshaun Watson demande du commerce aux Texans de Houston?

Deshaun Watson demande-t-il un échange aux Texans de Houston cette année? Certains initiés ESPN semblent le penser.

Watson est la seule tache lumineuse de Houston depuis quelques années maintenant. Il revient dos à dos Pro Bowls et a réalisé en 2018 certains des meilleurs totaux de sa carrière.

Cette année-là, il a amassé 4 165 verges avec un taux d’achèvement de 68,3% et enregistré 8,2 verges par tentative. Watson a également réussi 26 touchés et neuf choix dans les airs, ainsi que cinq touchés au sol.

S’il n’a pas atteint les mêmes hauteurs en 2019, il a tout de même connu une très bonne saison.

Malheureusement, au cours de l’intersaison passée, les Texans ont pris la décision bizarre d’échanger le meilleur récepteur large de Watson, DeAndre Hopkins, pour pratiquement rien. Maintenant, il a moins d’armes pour travailler jusqu’en 2020.

En conséquence, l’analyste ESPN Stephen A. Smith est apparu sur First Take cette semaine et a fait valoir que Watson devrait exiger un échange.

“Si je suis Deshaun Watson, j’irais dans le bureau de Bill O’Brien et je demanderais à être échangé.”

– @ stephenasmith pic.twitter.com/b7bTet9Onj

– Première prise (@FirstTake) 19 mars 2020

“Si je suis Deshaun Watson, j’irais dans le bureau de Bill O’Brien et je demanderais à être échangé”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il soit peu probable que Watson demande un échange cette intersaison, le point de Smith est juste. Jusqu’à présent, l’organisation a fait très peu pour l’entourer de talent. Si cela ne change pas rapidement, il ne serait pas particulièrement surprenant de le voir chercher un moyen de sortir de Houston.

