Deshaun Watson est le favori par excellence pour commencer au QB pour les Patriots en 2021

Il semble y avoir des troubles au sein de l’organisation des Texans de Houston. Et peut-être que cela ne fera qu’empirer.

L’entraîneur Bill O’Brien ne semble pas conserver ses meilleurs talents. Cette intersaison, O’Brien a expédié DeAndre Hopkins aux Arizona Cardinals. Un autre départ arrive-t-il en 2021 lors de la prochaine intersaison?

Les gens de BetOnline.com pensent que Deshaun Watson est le prochain. Il est le favori par excellence pour commencer au quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre en 2021.

C’est un scénario sauvage – mais pas totalement fou.

O’Brien pourrait, en théorie, explorer l’idée d’échanger Watson, si l’entraîneur (et le directeur général) ne pensait pas pouvoir signer à nouveau le quart-arrière pour une prolongation à long terme. Watson joue pour jusqu’à 2,4 millions de dollars en 2020 avec une option de cinquième année en 2021. Si les Texans luttent en 2020, ils pourraient envisager d’échanger Watson à la mi-saison vers la date limite des échanges. Houston pourrait également voir comment se déroulent les négociations contractuelles en 2021 avant de le déplacer en Nouvelle-Angleterre, si les Texans ne peuvent pas apaiser Watson. Et alors qu’il est fou d’imaginer O’Brien abandonner son quart-arrière de franchise – en particulier après que les Texans eurent tant de mal au quart-arrière avant Watson – l’entraîneur a troqué Hopkins. Ce commerce l’emporte sur la plupart des logiques, surtout compte tenu de ce que Houston a obtenu en retour.

Il semble que tout soit possible.

Certes, un commerce Watson aurait du sens pour les Patriots. Bill Belichick a montré une propension à faire du commerce avec ses anciens employés, et O’Brien était autrefois le coordinateur offensif des Patriots. Et, bien sûr, Tom Brady a quitté la Nouvelle-Angleterre en faveur des Buccaneers de Tampa Bay cet intersaison. Cela a laissé l’équipe avec seulement les quarts Jarrett Stidham et Cody Kessler. Jusqu’à présent, les Patriotes n’ont pas indiqué s’ils poursuivraient une autre option, que ce soit en libre arbitre, par le commerce ou dans le projet. Mais peu importe qui ils commencent au quart-arrière en 2020, ce joueur ne devrait pas l’emporter sur Watson en 2021. Ce serait un énorme gain pour Belichick et la Nouvelle-Angleterre.

