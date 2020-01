Despaigne et Gracial, de Cuba, renouvellent leurs contrats de baseball au Japon (+ Photos)

PhotosPL: Jhonah Díaz

La Havane, 22 janvier (Prensa Latina) Les joueurs vedettes Alfredo Despaigne et Yurisbel Gracial, tous deux originaires de Cuba, ont renouvelé aujourd’hui leurs contrats avec l’organisation Falcones de SoffBank, champion de la Ligue de baseball professionnelle du Japon, lors d’une cérémonie organisée dans cette capitale.

En présence de Higinio Vélez, président de la Fédération cubaine de la discipline, Despaigne et Gracial ont dirigé un groupe de trois autres représentants embauchés, Raidel Martínez, Yariel Rodríguez et Ariel Martínez, tous avec la franchise Dragons de Chunichi de la compétition elle-même.

L’objectif est de travailler dur et de s’améliorer encore plus, a déclaré Despaigne à la presse, considéré comme l’exposant ayant le plus grand cartel parmi ceux qui représentent l’île. Je suis reconnaissant à la SoffBank et l’idée est de chercher un nouveau titre dans ma sixième saison, a déclaré le membre en tant que frappeur désigné de l’équipe idéale de la Ligue du Pacifique en 2019.

D’autre part, Gracial, monarque le 18 janvier de la 59e série nationale (SN) de l’île, avec Matanzas, s’est dit “ satisfait d’avoir obtenu son diplôme des deux côtés ” et d’être “ prêt à faire le travail ” sur le territoire Asiatique après avoir été sélectionné Joueur le plus utile de la série finale du dernier tournoi.

Le directeur des relations internationales de la SoffBank, Yuichi Matsumoto, a célébré la prolongation des accords pour deux ans de plus pour chacun de ces joueurs et a souligné l’importance de les avoir dans l’équipe, ainsi que le cubain Liván Moinelo, lanceur de relève gaucher, qui a toujours Vous avez un contrat valide.

L’équipe est leader depuis plusieurs années grâce au talent des joueurs de ce pays. Ils ont été des pièces fondamentales au cours des dernières saisons et nous ne pouvions pas laisser passer la possibilité de réaliser cette option de les garder avec nous, a déclaré Matsumoto.

En outre, le serpentinero Raidel Martínez et le receveur Ariel Martínez continueront dans les Dragons, bien qu’ils ne sachent pas s’ils commenceront la saison prochaine dans l’équipe principale, selon les deux.

En quête de développement de leurs compétences, Dragons of Chunichi, l’une des escouades historiques de cette nation, a incorporé le lanceur droit Yariel Rodríguez, âgé de seulement 22 ans, considéré comme l’une des grandes perspectives de ce sport dans le Grand des Antilles. .

Rodriguez, propriétaire d’une ligne droite près de 96 miles et d’un curseur en forme de couteau, a attiré l’attention sur sa performance dans la deuxième édition de l’événement Premier 12 et a tamponné sa première rubrique pour apparaître dans un couvercle professionnel, après avoir culminé dans la seconde place du SN, avec la Flanelle des Taureaux de Camagüey.

Le nombre de Cubains dans les ligues étrangères doit officiellement augmenter dans les prochaines heures, à la suite de l’appel d’Olmecas de Tabacos à Yoanni Yera, Raico Santos et César Prieto pour la Ligue mexicaine de baseball, qui se développera le 6 avril prochain, avec un total de 102 matchs dans votre campagne régulière.

