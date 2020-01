Détails de la conférence de presse de Jake Paul vs AnEsonGib – date, heure, diffusion en direct révélée

Jake Paul vs AnEsonGib a été annoncé le 30 janvier à Miami et les détails de la conférence de presse ont été rendus publics.

Le deuxième match de boxe professionnel entre YouTubers devrait suivre KSI vs Logan Paul, mais ne sera pas en tête d’affiche de son propre spectacle.

Quoi qu’il en soit, Paul vs Gib aura sa propre conférence de presse et vous pouvez en savoir plus ci-dessous.

Jake Paul vs AnEsonGib est sur

Quand aura lieu la conférence de presse Jake Paul vs AnEsonGib?

La conférence de presse Jake Paul vs AnEsonGib aura lieu ce mercredi 8 janvier.

Où est la conférence de presse Jake Paul vs AnEsonGib?

La conférence de presse Jake Paul vs AnEsonGib aura lieu à LA, USA.

A quelle heure est la conférence de presse Jake Paul vs AnEsonGib? L’heure de ‘Angleterre?

La conférence de presse Jake Paul vs AnEsonGib devrait commencer à 13h00 heure locale à Los Angeles, qui est 21h00 heure du Royaume-Uni.

À FROID

Le poids lourd russe brutalement KO sparring partenaire, critiqué pour la vidéo maintenant supprimée

‘tout faux’

David Haye savait que sa carrière n’était que de 35 secondes après le match revanche de Tony Bellew

MIS À JOUR

Calendrier de boxe 2020, tous les principaux combats et résultats à venir

CROSSOVER

Shields révèle des discussions sur un combat potentiel pour reproduire Mayweather vs McGregor

choc

Date Tyson Fury vs Deontay Wilder 2: Quand les superstars se rencontreront-elles en match revanche?

CHAUFFÉ

Crawford lance un appel chargé d’explosions à Spence après que sa sœur se soit jointe au différend

«HAHA»

Tyson Fury répond publiquement au président de la WBO disant qu’il devrait combattre la perspective 6-0

à venir

Six combats confirmés que nous avons hâte de voir en 2020, dont Wilder vs Fury 2

COMBAT FANTASTIQUE

Le meilleur match de boxe à faire dans toutes les catégories de poids, y compris AJ et Fury

parler de combat

Anthony Joshua répond aux appels qu’il devrait quitter les ceintures lourdes

Les fans peuvent-ils aller à la conférence de presse Jake Paul vs AnEsonGib?

Non, la conférence de presse Jake Paul vs AnEsonGib est un événement réservé aux médias et pas ouvert au public pour y assister.

Jake Paul vs AnEsonGib conférence de presse en direct?

La conférence de presse Jake Paul vs AnEsonGib sera diffusée en direct sur différentes chaînes YouTube.

Ceux-ci devraient inclure MatchroomBoxing, DAZN USA, Jake Paul et AnEsonGib.

.