d’être un crack au Premier ministre pour servir des cafés en Croatie

Beaucoup se souviendront Mark Viduka comme l’un des meilleurs attaquants du Premier League au début du siècle. L’attaquant australien, surnommé King Kangaroo, a marqué plus de 100 buts pendant ses années en Angleterre et était un Légende de Leeds United. Puis il a changé d’air et a traversé la Middlesbrough avant de suspendre les bottes Newcastle avec seulement 33 ans. Et, contrairement à de nombreux autres footballeurs, l’histoire de Viduka après la retraite a peu à voir avec le roi des sports …

À 20 kilomètres de Zagreb, capitale de la Croatie, l’Australien tient une cafétéria avec sa femme Ivana. Il est passé de marquer 20 buts par saison au Premier ministre à servir des cafés, et il est heureux de faire ce qu’il fait. “C’est formidable de faire quelque chose de différent. Si vous faites du mauvais café, vous le jetez. Cependant, j’essaie de faire le meilleur café possible. Je pense que je suis devenu assez bon dans ce domaine “, dit-il dans une interview pour ESPN, qui l’a localisé sur le sol des Balkans.

Il est particulier, il ne le cache pas: “Je ne suis pas vraiment un gars qui doit être constamment dans la presse. Ce n’est pas que je ne suis pas à l’aise de faire une interview. Je n’ai tout simplement pas à être constamment dans la presse, constamment sur Instagram. Je n’ai même pas de compte Instagram ou quoi que ce soit, les médias sociaux … Je ne pense pas que ce soit pertinent du tout.

Intérêt de plusieurs grands

Fier de sa descendance croate, Viduka a décidé de vivre à Zagreb avec sa famille à sa retraite. Avec des centaines de buts à son actif, son séjour à Leeds United a été le plus brillant et a même intéressé plusieurs grands noms d’Europe: «J’ai eu l’occasion de signer pour l’AC Milan à la fin de la saison 2001, après avoir atteint la demi-finale de la Ligue des champions. Leeds était en négociation avec Milan et voulait 38 millions de livres sterling. J’étais ami avec Zvonimir Boban à l’époque, et nous négocions des conditions par son intermédiaire. Au final, Leeds ne voulait pas vendre et c’était tout.

Manchester United le voulait aussi: “J’étais à Manchester, et mon agent à l’époque avait aussi beaucoup à voir avec Elton John. Il a dit de rester la nuit et de venir au spectacle. Il avait des laissez-passer dans les coulisses et aurait une chance de le rencontrer en personne. C’était une offre qu’il ne pouvait pas refuser. En entrant, Elton se tourne sur une chaise pivotante et dit: «Mark Viduka, vous êtes de Melbourne. J’adore cet endroit! » Elton nous a forcés à regarder le concert sur le côté de la scène. Et après trois chansons, il dit: “Je veux dédier celle-ci à mon bon ami Mark, qui est à Manchester aujourd’hui pour prendre une bonne décision.” Je me suis dit: “S’il vous plaît, ne dites pas plus!” Je n’ai pas signé avec United. Je pense que j’aimais trop vivre à Leeds à l’époque.

Votre vie actuelle

Héros et légende de l’équipe australienne, Viduka y a vécu quelques années avant de s’installer en Croatie, où il dirige un café appelé «Non Plus Ultra». “Quand je suis rentré en Australie, je ne cherchais pas à sortir du football. Je cherchais à me reposer, mais personne ne m’a contacté pour participer au football. La seule chose pour laquelle la Fédération australienne m’a contacté était d’être un invité spécial lors de leurs dîners. »

«Il y a des gens qui jouent au football en Australie qui n’ont aucune idée du football. Je peux retourner en A-League pour m’entraîner, mais… tout dépend si Je suis prêt à tout redonner car vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. Il doit être plein ou rien »ajoute Viduka, qui se contente de travailler derrière une machine à café avec une routine quotidienne très différente.