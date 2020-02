Deuil Rootitoot, l’endroit le plus heureux sur Internet

L’endroit le plus heureux sur Internet, pendant un certain temps, était un groupe Facebook privé dirigé par une grand-mère canadienne de 63 ans nommée Ruth qui a partagé des recettes de Pot instantané avec des dizaines de milliers et a commencé beaucoup de ses messages avec les mots «Bonjour, O Bien-aimés. ” Rootitoot Instant Pot Recipes & Help est le titre technique de l’espace en ligne de Ruth McCusker, qu’elle a nommé d’après un terme affectueux de l’enfance de son père, mais McCusker l’a toujours appelé son «jardin secret». Les 92 000 utilisateurs de Facebook qui ont rejoint le groupe depuis que McCusker l’a lancé en 2018 n’étaient pas ses followers, comme elle l’a vu, ils étaient ses «fleurs». L’une de ses recettes les plus populaires – un lait caillé jaune citron acidulé qui est aussi bon directement sur la cuillère que sur le gâteau au fromage ou dans le yogourt, qui peuvent également être préparés dans l’Instant Pot – était, dans le langage Rootitoot, ” soleil comestible. “

McCusker elle-même, quant à elle, était un pur soleil numérique, c’est pourquoi les nouvelles inattendues de sa mort plus tôt ce mois-ci étaient si injustement sombres et froides. Elle émanait tellement de lumière, après tout, et était si distinguée par la chaleur, que d’avoir existé même brièvement dans son jardin béni, c’était de repartir avec une lueur aux joues roses. Je le sais, parce que je l’ai fait moi-même.

Il y a quelques années, pour mon anniversaire, j’ai demandé et reçu un Instant Pot, cet autocuiseur et néo-foyer maladroit et bien-aimé qui promet de faire bouillir efficacement les œufs, de transformer le lait en yaourt et de transformer tous mes congélateurs honteusement- poulet brûlé d’une stalagmite scintillante dans les profondeurs de mon congélateur à un dîner respectable avec peu de prévoyance (pas de décongélation!) requis. C’était un appareil puissant mais imposant, en d’autres termes, et en l’ouvrant, j’ai demandé conseil sur Facebook.

L’un des groupes que j’ai rejoints, Instant Pot® Community, comptait des millions d’utilisateurs – dont beaucoup bizarrement étant donné le sujet, comme lorsque les gens entrent dans des combats de poings dans des parkings de centres commerciaux la veille de Noël – et un volume de confusion vraiment destructeur, messages contradictoires. Je l’ai coupé en quelques heures et j’ai commencé à penser moins à mon Instant Pot physique pour sa simple association avec une telle présence en ligne. Heureusement, cependant, j’ai également fait mon chemin vers un tout nouveau groupe appelé Rootitoot, un endroit qui allait devenir l’un des coins les plus chéris et joyeux de ma vie sur Internet.

Rootitoot était, en quelque sorte, à la fois extrêmement actuel et presque impensable hors de la boucle. Au moment où le groupe a commencé, 300000 Instant Pots étaient vendus en 36 heures sur Amazon Prime Day seulement, et des sites Web comme Serious Eats et Food52 avaient commencé à publier de plus en plus de recettes pour l’appareil. Mais il en était de même pour les sites SEO junky et les usines Pinterest; le résultat a été beaucoup d’instructions de déchets pour un outil de cuisine intimidant. Au milieu de tout cela, McCusker a distingué sa page Facebook en prenant à la fois les parties «Recettes» et «& Aide» de son titre, en créant non seulement un espace sûr pour l’apprentissage, mais un espace utile.

Elle n’a pas seulement publié des instructions simples et claires pour faire des côtes levées de dos de bébé et des morsures d’oeufs de style Starbucks, bien qu’elle l’ait fait aussi. Elle a fait des tutoriels sur le fonctionnement du Pot; sur la façon d’éviter, comme elle le dit toujours, «l’avis de brûlure redouté»; sur la façon de bricoler des recettes de base pour les adapter à son goût. Elle tapota virtuellement la tête et frotta les épaules de gens effrayés qui avaient obtenu des pots instantanés mais avaient peur d’ouvrir la boîte; à la fin de la semaine, ces types avaient généralement réussi à discuter des points les plus fins de la meilleure marque de moule à gâteau au fromage (Fat Daddio’s) ou de la meilleure façon de débarrasser la boucle d’étanchéité du pot de l’odeur de porc effiloché (en le laissant au soleil ). Elle a ajouté des commentaires sur sa page à toute heure, disponible pour le dépannage des recettes ou pour simplement tirer sur la merde.

Son jardin a grandi et a commencé à germer sa propre histoire vivante. Un habitué particulièrement dévoué a raconté des histoires presque quotidiennes surdimensionnées de nourrir son mari (un agriculteur qui avait signé un gros contrat avec Campbell’s Soup) et toute son équipe de sept hommes avec l’aide d’un grand arsenal de pots instantanés de différentes tailles, y compris plusieurs des huit-quarts de la grand-maman. (Dans mon esprit, cet utilisateur est une combinaison de la femme pionnière et de ce croquis de SNL «My Hungry Guys».) Une fois, une autre femme a demandé de l’aide pour adapter une recette de ragoût de rootitoot: elle voulait savoir comment elle devrait ajuster la si vous travaillez avec de la viande d’écureuil plutôt qu’avec du bœuf. McCusker a joué le jeu, en rédigeant une recette dans laquelle elle a fait référence à la viande d’un «écureuil mignon» tout au long. Elle plaisantait à moitié, mais la femme était sérieuse. Le plat a été préparé et une légende est née. Les commentateurs de Rootitoot aiment relire cette histoire comme un exemple du large attrait de McCusker et de son engagement sérieux, et ils aiment aussi souligner qu’ils riaient tellement fort IRL à la mémoire qu’ils pourraient faire pipi dans leur pantalon. À une époque où le «contenu sain» est devenu son propre type de posture, Rootitoot vient honnêtement par sa bonté intrinsèque.

Pour aussi influente que Rootitoot, ce qui a toujours le plus différencié McCusker, c’est qu’elle n’était pas une influenceuse. Outre ses livres, elle ne vendait pas de faucons. Elle n’a pas cherché d’engagement sur Twitter. Il n’y avait pas de tutoriels YouTube avec son visage dessus, ni de recettes virales hashtagées de style Alison Roman et de questions / réponses sur Instagram. J’ai des milliers d’amis sur Facebook et aucun d’entre eux ne suit Rootitoot, ce qui semble pratiquement être une impossibilité algorithmique. Mais je l’aime comme ça: cela a pour effet de faire en sorte que ce groupe se sente comme mon petit secret important, comme tous ceux que j’ai pu avoir sur Internet de plus en plus éloigné de ma jeunesse, celui qui m’a permis de me livrer à des enthousiasmes étranges (DMB, hockey) avec des utilisateurs partageant les mêmes idées sans que mes amis et collègues reçoivent des notifications sur mon activité stupide. Pouvoir laisser des commentaires sérieux sans être détectés – sur Rootitoot, pour moi, ces remarques incluaient comme «la saison du maïs est ma préférée!» et “rien de tel que les cerises de Traverse City !!!” et “omg, vous pouvez probablement entendre mon estomac gronder à travers l’écran!” – est vital et réparateur. Il s’agit de soins personnels.

Lorsque les utilisateurs suppliaient McCusker de publier une photo, comme ils le faisaient régulièrement, elle refusait toujours. Elle n’essayait pas d’être cryptique, elle était juste privée. Ce n’est que dimanche dernier, lorsque le fils de McCusker s’est connecté à son compte pour partager la nouvelle que Ruth était malade et qu’elle est décédée paisiblement – «Hello Ruth’s O Best Beloveds» est la façon dont il a commencé la publication – que j’ai vu pour la première fois ce qu’elle ressemblait. Sur la photo, elle porte des fleurs et son visage est aussi beau et serein qu’un jardin.

Il y a presque exactement deux ans, McCusker a laissé un commentaire sur le blog de quelqu’un d’autre en le remerciant d’avoir expliqué certaines nouvelles fonctionnalités de Facebook qui permettaient aux propriétaires de groupe de «épingler» plusieurs publications. «Je viens de commencer mon premier groupe», écrivait alors McCusker, «et je suis un bébé dans les bois ici. C’était bien écrit et facile à comprendre. (En tant que rédactrice de recettes, j’apprécie vraiment la clarté des instructions.) »Plusieurs mois plus tard, en juin 2018, McCusker a enterré des informations sur la croissance de son groupe à la fin de sa recette de ragoût de boeuf. «J’espère que vous apprécierez mon préféré de la famille», écrit-elle. «Et merci beaucoup à tous de vous être joints à moi sur Rootitoot. Vous êtes DIX MILLIERS. »

Le groupe est maintenant neuf fois plus gros, une réussite qui a également été un casse-tête logistique. Lorsque McCusker a publié elle-même son premier livre de cuisine, «elle était submergée de commandes», vendant 6 000 livres en moins de six mois, selon une entreprise qu’elle a embauchée pour aider à rationaliser le processus. L’expédition des livres de cuisine du Canada, avec l’aide de son fils, signifiait que les colis étaient souvent bloqués aux douanes, une situation qui n’était pas entre les mains de McCusker, mais qu’elle devait toujours faire face, encore et encore et avec la joie de la signature, à chaque fois. un client inquiet s’est enquis du retard.

Ce genre de messages noob — Où est mon livre? Où suis-je? – est venu remplir le groupe Facebook ces derniers temps, et en apprenant la mort de Ruth, j’ai essayé de ne pas trop m’attarder sur la triste réalité que la dernière année de sa vie impliquait un service client si fastidieux et répétitif, ou que elle a été confrontée au même problème que tant d’autres sur les réseaux sociaux: plus vous grossissez, plus vos abonnés sont exigeants. Au fur et à mesure que Rootitoot grandissait et que McCusker devenait de plus en plus malade, elle comptait beaucoup sur un groupe de modérateurs engagés pour s’occuper de son jardin. Et à la vraie mode Rootitoot, elle avait un raccourci élégant et affectueux pour leur travail: «arracher les mauvaises herbes».

Regarder le bon côté, cependant, c’est regarder Rootitoot lui-même, qui a été inondé d’hommages et d’histoires et de traditions tout au long de la semaine. Presque tout le monde convient qu’ils ont l’impression de la connaître. Beaucoup se souviennent d’un moment où elle les a aidés à récupérer une tarte au taco bâclée ou a répondu à une image gloopy et floue de macaroni et de fromage avec un sincère «qui a l’air absolument parfait». D’innombrables prières accompagnent la famille de McCusker, qui a fait un beau travail pour satisfaire l’étrange réseau tentaculaire d’amis et de disciples – de s’occuper de toutes ses tristes «fleurs» – tout en gérant son propre chagrin bien réel.

Et quant à ces fleurs, elles – nous! – ont été en pleine floraison douce-amère, s’ouvrant à la recherche de tout petit rayon de racine Rootitootian. Je dois imaginer que, pour de nombreuses personnes qui n’ont pas passé autant de temps en ligne que moi, c’est une expérience inconnue, ce processus étrange d’aimer et de perdre un inconnu virtuel. Comme ils apprennent sans aucun doute, cela semble et est aussi beau et déchirant que toute autre perte. Une utilisatrice a posté une photo de sa table de salle à manger avec une place entièrement aménagée pour Ruth in absentia. Un autre a promis de cuisiner chaque recette dans les livres de cuisine Rootitoot, style Julie & Julia.

«Ma cuisine est sombre ce soir», a écrit quelqu’un, «et tous les pots sont rangés.»

Un autre utilisateur a téléchargé une photo d’un pot instantané qu’elle avait transformé en petit sanctuaire en imprimant la photo de McCusker tenant les fleurs, en la plastifiant et en la collant sur le côté de son appareil. (Les commentateurs ont convenu qu’Instant Pot Corporate devrait publier un produit commémoratif similaire.) Et puis je suis ici, en train de faire ma propre version de tout cela, en écrivant ce message pour commémorer une grande dame de la meilleure façon possible. Et je garderai la meilleure façon de célébrer ce week-end: avec du ragoût de boeuf Rootitoot, du cheesecake Rootitoot et un toast à quelqu’un que je n’ai jamais connu et que je n’oublierai jamais.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer