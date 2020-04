Deux commentateurs de TUDN annoncent leur départ en raison d’une «faute» de coronavirus

La déversement économique qui a laissé le Covid-19 à un niveau sportif aurait déjà pu faire des ravages à la télévision. Le licenciement de Raúl Guzmán et Iván Kasanzew, deux Commentateurs TUDN qui a travaillé pendant un temps considérable dans lesdits moyens de communication.

Guzmán appartenait à Sports Univision depuis 2012 et a rejoint TUDN avec l’alliance de ces deux l’an dernier. Ici, en plus de raconter un certain nombre de rencontres, il a dirigé «Sports Madness» y «Ligne 4», programmes avec audience élevée aux Etats-Unis.

Ivan Kasanzew, pour sa part, il a été placé comme chef principal deContact sportif«. Le célèbre ‘Compter«Qui était stellaire de son temps à Univision, a partagé un programme avec le Lindsey Casineli.

Il y a près de 7 ans, je suis arrivé à Univision et maintenant que le moment est venu de dire au revoir, je suis reconnaissant et fier d’avoir donné et reçu le meilleur.

Je n’ai que de bons vœux pour l’entreprise et surtout pour toutes les bonnes personnes que j’ai rencontrées là-bas.

Nous recherchons un nouveau défi! – Raúl Guzmán (@raulguzman) 24 avril 2020

Cette nouvelle évoque les licenciements massifs du Commentateurs TUDN au cours de la dernière année. Les plus reconnus sont Raoul Ortíz, Raúl Sarmiento, Eduardo Trelles et Cesar Martinez; cependant, beaucoup d’autres ont été oubliés qui ont dit au revoir à la station de télévision susmentionnée.

Parmi ceux-ci, ceux qui ont réussi à rester dans les médias étaient les «Poulet» Ortíz, Raúl Sarmiento et Lalo Trelles, Ces deux derniers ont un impact sur les réseaux sociaux. Les autres mentionnés attendent de récolter un nouveau défi dans sa carrière.