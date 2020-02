Deux équipes de Los Angeles divergent à la date limite du commerce de la NBA

Les deux concurrents de la version NBA de Battle: Los Angeles, qui se doublent des deux principaux concurrents de la couronne de la Conférence Ouest, se sont reflétés dans la composition de leur équipe avant jeudi. Bien que les parallèles ne soient pas parfaits, ils se sont tous les deux appuyés sur une étoile signée en agence libre et une autre acquise via un commerce qui a presque vidé leur collection de futurs choix de repêchage. Ils ont tous deux entouré ces dirigeants d’un mélange de défenseurs féroces et de marqueurs de micro-ondes. Ils ont tous deux joué à un niveau similaire cette saison, se classant parmi les six premiers de la ligue en termes offensifs et défensifs.

Mais les rivaux ont adopté des approches différentes à l’échéance commerciale jeudi. Les Lakers, chefs de file de la conférence, n’ont rien fait, faisant apparemment confiance au marché des agents libres après la date limite et à la camaraderie qui les a propulsés à travers quelques semaines émotionnelles. Les Clippers, quant à eux, ont fait basculer un échange de trois équipes qui a émergé comme l’un des titres d’un délai finalement terne pour les meilleures équipes de la ligue. La ligne de conduite qui s’avère supérieure pourrait aider à déterminer le chemin des éliminatoires de l’Ouest.

Commençons par les Clippers, qui ont en fait conclu un accord jeudi. En envoyant un choix de première ronde en 2020, Jerome Robinson et Moe Harkless, les Clippers ont ajouté Marcus Morris à une liste déjà remplie de buteurs chevronnés. Les Clippers ont également donné aux Knicks la possibilité d’échanger leurs choix de première ronde en 2021, ainsi qu’un futur deuxième tour des Pistons, et ont reçu Isaiah Thomas de Washington, bien qu’ils n’aient pas l’intention de garder le meneur.

À certains égards, les Clippers se séparent de beaucoup ici – le dernier premier tour qu’ils peuvent légalement échanger en ce moment (en raison du commerce avec Paul George, de la règle Stepien et de la règle empêchant les équipes de négocier des choix de repêchage plus de sept ans en avance); Robinson, un choix de loterie en 2018; et Harkless, un défenseur solide et incontournable dans la rotation des Clippers. Mais d’un autre côté, aucun article n’est aussi cher à partir. Le premier tour des Clippers 2020 devrait tomber dans la fourchette 25-30, où les contributeurs sont difficiles à trouver. (Quant à l’option pour un échange de choix en 2021, eh bien, quelles sont les chances que les Knicks aient un meilleur record la saison prochaine que LA?) Robinson a essentiellement stagné au niveau de la NBA, en moyenne 3,1 points par match dans sa carrière, ce qui signifie qu’il ne peut pas encore aider une équipe gagnante. Et Harkless a un contrat qui expire cet été, et sa fiabilité deviendra moins précieuse en séries éliminatoires, quand Kawhi Leonard et George pourront jouer tous les soirs et profiter de plus de minutes sur les ailes.

Le prix pour ce retour intermédiaire est Morris, un marqueur de 19,6 points par match et défenseur costaud que les Clippers convoitent depuis l’été dernier. Morris a repoussé les Clippers (et les Spurs) alors pour les Knicks, mais maintenant il a atterri à L.A. malgré le désir apparent “infernal” des Knicks de ne pas l’échanger avant qu’il n’atteigne le libre contrat cet été.

Il devra monter un moule différent sur les Clippers, comme potentiellement le non. 5 option offensive, comme il l’a fait à New York. Le taux d’utilisation de Morris avec les Knicks représentait un sommet en carrière (24,3% des possessions), et il avait carte blanche pour rechercher son propre coup, et seulement son propre coup. Par rapport à sa position, Morris ne se classe que dans le 3ème centile de son ratio d’assistance à l’utilisation, selon Cleaning the Glass.

En L.A., il touchera moins le ballon et sera contraint à un rôle complémentaire. Il semble posséder les compétences nécessaires pour effectuer un tel travail posté, avec un tir amélioré à 3 points (44% cette saison) qui devrait briller lorsque les défenses opposées envahissent Leonard et George, laissant des tireurs ouverts autour du périmètre. Et en tant que défenseur, Morris a la taille pour rivaliser avec les premières ailes de l’Ouest – notamment LeBron James, que Morris a bien gardé dans le passé, même si ce succès est venu dans un petit échantillon.

Même en tenant compte du coût relativement faible qu’il a fallu pour l’acquérir, les Clippers assument toujours un certain risque. Morris pourrait ne pas gélifier avec l’étrange vestiaire des Clippers, et il a récemment fait des nouvelles pour avoir jeté des soupçons misogynes envers un autre joueur. Il pourrait prendre un certain temps pour réapprendre le basket-ball d’équipe après avoir échappé au purgatoire des Knicks. Et il ne continuera probablement pas non plus à tirer à 44% à longue distance; l’un de ces points de données n’est pas comme les autres.

Pourtant, Morris peut aider à marquer des seaux si Leonard ou George a une nuit de repos, et il peut aider à réduire leur fardeau défensif au milieu des séries éliminatoires. Les Clippers ont ajouté un joueur suffisamment qualifié pour se joindre à la rotation des séries éliminatoires jeudi, c’est plus que ce que les Lakers peuvent dire.

Ce n’est pas parce que les Lakers n’ont fait aucun échange qu’ils ne peuvent pas s’améliorer avant avril. Une voie vers l’amélioration serait interne; comme l’écrivait Jonathan Tjarks pour The Ringer, passer plus de minutes d’Anthony Davis à la position centrale permettrait un ajustement plus naturel de Davis, James et Kyle Kuzma – que les Lakers auraient refusé d’échanger pour Morris – en première zone. Lorsque ce trio joue sans centre, il a une note nette massive de plus-17,3 sur 353 possessions non-poubelles, par Cleaning the Glass.

Les Lakers disposent également de moyens externes d’amélioration. Darren Collison semble prêt à se joindre à l’équipe après sa retraite surprise l’été dernier. L’ancien Pacer – et, plus loin, Clipper – est un gardien fiable au meneur; il ne lâchera pas les 30 pieds du rebond, mais il peut faire la bonne passe et tirer lorsqu’il est laissé seul (carrière 39% sur 3, dont 43% les trois dernières saisons). S’il rejoint l’équipe, il aidera à stabiliser les files d’attente non-LeBron, qui ont lutté sans un créateur principal, même avec Davis toujours sur le parquet.

Luttes sans LBron des Lakers

S’aligner



Évaluation nette













S’aligner



Évaluation nette















LeBron On Court



+11,1











LeBron Off, Davis Off



-1,0











LeBron Off, Davis On



-4,0

La collison n’est pas la seule option que les Lakers pourraient rencontrer en dehors du marché commercial. J.R.Smith serait une option pour retrouver LeBron, et des vétérans du rachat apparaîtront sûrement également. Mais comme l’ajout le plus notable, Collison donnerait aux Lakers, comme Morris donne aux Clippers, un autre vétéran bidirectionnel utilisable pour faire confiance à une rotation des séries éliminatoires raccourcie. Aucune des deux équipes n’est entrée jeudi dans le besoin désespéré d’un échange; les deux formations étaient assez fortes, maintenant et en rotation vers les séries éliminatoires, qu’elles auraient pu lutter sans aucun mouvement. Milwaukee et Toronto sont toutes deux restées dans l’Est.

Mais pour un coût relativement faible, les Clippers ont trouvé un autre homme 3-D, et les Lakers semblent prêts à remplir leur seul trou sans rien perdre qui a aidé l’équipe à atteindre le meilleur record de l’Ouest. Morris et Collison ne détermineront pas entièrement l’issue d’un éventuel affrontement au Staples Center; ce sera principalement à James et Davis et Leonard et George. Pourtant, avec autant de prétendants avec si peu de séparation, même les différences en marge peuvent rapporter d’énormes récompenses dans une succession de séries de sept matchs. Dans quelques mois, les deux équipes de L.A.apprendront si elles ont exploité ces marges au bon moment.